El Consell cierra el último punto de acopio de la dana en l'Alcúdia tras gestionar 3.200 toneladas de residuos

La Conselleria de Medio Ambiente cierra un nuevo capítulo en la reconstrucción de l'Alcúdia con la clausura del último punto de acopio de residuos de la riada que todavía quedaba activo en el municipio. En ellos se han gestionado más de 3.200 toneladas de enseres y escombros derivados tanto de la inundación del 29 de octubre de 2024 como los generados durante las labores de reparación de los daños.

El conseller del área, Vicente Martínez Mus, ha visitado la localidad de la Ribera Alta acompañado por el Comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida y la secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio, Sabina Goretti Galindo. Tras comprobar el estado en el que ha quedado la campa ha destacado que el "esfuerzo llevado a cabo por la Generalitat" ha permitido que dicho punto "vuelva a la normalidad".

Según ha detallado, la actuación ha supuesto "una inversión de 430.000 euros" y forma parte de la ampliación del plan aprobado por el Consell para apoyar a los municipios más castigados por las riadas, ante la dificultad de muchas administraciones locales para asumir por sí solas los costes derivados de las tareas de limpieza y retirada de residuos. Este modificado se realizó con el objetivo de gestionar una nueva tanda de residuos surgidos del proceso de reconstrucción.

Comparativa de la campa, antes y después de la gestión de todos los residuos. / Levante-EMV

Inversión

Entre los residuos propios de la inundación y los generados durante las obras posteriores, el dispositivo desplegado en l'Alcúdia ha gestionado más de 3.200 toneladas de residuos. El balance autonómico, según ha destacado el vicepresidente de la Generalitat, eleva el dato hasta superar el millón de toneladas de residuos, "con una inversión global superior a los 250 millones de euros", con el objetivo de garantizar una "gestión adecuada" de los escombros y contribuir a la recuperación de la normalidad en las localidades damnificadas.

En esta nueva fase del plan participan 19 municipios —entre ellos L’Alcúdia— y desde la Vicepresidencia Tercera se ha previsto una inversión de 44 millones de euros. Los trabajos están siendo ejecutados por las empresas concesionarias de la gestión de residuos municipales, lo que permite agilizar las actuaciones y asegurar una respuesta eficaz.

Además de la gestión de residuos, la Generalitat ha destinado dentro del plan Endavant un total de 25,6 millones de euros en l’Alcúdia para actuaciones de reconstrucción y apoyo tras las riadas, que incluyen la reparación de caminos rurales, la reconstrucción de márgenes del río Magro, la rehabilitación de un centro educativo y ayudas directas.