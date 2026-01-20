La Diputació financia el nuevo alcantarillado de la urbanización San Patricio de Alginet

La Diputació de València ha aprobado una nueva resolución del Pla Obert d’Inversions que autoriza la financiación de 16 proyectos municipales, con una inversión global de 2.125.436 euros, en nueve comarcas. Cuatro de ellos se desarrollarán en la Ribera.

En concreto, la Ribera Alta añade 280.860 euros más a las inversiones del Pla Obert: la renovación de la red de alcantarillado de la urbanización San Patricio de Alginet (199.115 euros); la habilitación de la Casa de los Jubilados de la Pobla Llarga (66.293 euros); y la sustitución del pavimento de seguridad en el parque infantil de la plaza del notario Ignacio Zaballos de Alzira (15.456 euros). Mientras, la Ribera Baixa incorpora una nueva actuación de accesibilidad urbana en Almussafes (46.929 euros).

El nuevo decreto, impulsado desde el área de Cooperación Municipal que dirige la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, “sigue añadiendo mejoras a nuestros municipios desde distintos ámbitos”. “Lo positivo de este plan cuatrienal es que los pueblos tienen libertad para decidir en qué gastan el dinero de la Diputación, ellos son los que mejor conocen sus necesidades, por eso vemos que hay actuaciones de distinta índole, aunque todas con un objetivo común: mejorar la vida de la ciudadanía”, ha comentado.

En la misma línea, el presidente de la institución provincial, Vicent Mompó, destaca que el Pla Obert “está demostrando ser una herramienta útil y eficiente”. “Ya son casi 900 actuaciones en toda la provincia, lo que deja claro el buen funcionamiento del plan tal y como lo concebimos desde la perspectiva de la mayoría de edad de los ayuntamientos, a los que hay que ayudar, pero siempre respetando su autonomía y confiando en su saber hacer”, ha esgrimido.