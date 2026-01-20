Incendio en un camping de El Perelló: "Salí de la caravana con las zapatillas y el pijama y me he quedado sin nada"

«Hace unos días estaba en mi casa tan tranquila y ahora no tengo nada». Es el relato de Yolanda Bosch, una vecina de El Perelló, que presenció como su casa prefabricada situada en el camping de San Pascual, y donde reside todo el año, quedó calcinada tras un devastador incendio que arrasó una decena de caravanas el pasado viernes por la tarde.

Aunque el fuego no causó daños personales, esta vecina perdió a los perros con los que convivía en esta pedanía de Sueca. Al rememorar todo lo vivido durante esa tarde, Yolanda no puede evitar emocionarse, sobre todo al saber que no pudo salvar a sus mascotas. La afectada se encontraba en el interior de la caravana viendo la televisión junto a sus perros cuando el aparato se apagó. «Me acababa de despertar de la siesta. La tele se apagó de repente. Pensaba que se había ido la luz, por lo que salí para ver si era un problema de mi vivienda o de todo el camping», recuerda. Sin embargo, su sorpresa fue mayor al asomarse a la ventana y ver una columna de humo al fondo. En sus palabras, «no sabía qué era. Creía que el humo venía de otra zona del camping porque, al principio, no se veía fuego». Sin embargo, las llamas se propagaron rápidamente por el recinto y, en pocos segundos, Yolanda tuvo que huir de la vivienda. «No me dio tiempo a nada. Estaba en casa y no pude reaccionar», explica.

Esta vecina intentó rescatar a sus perros al tiempo que gritaba «socorro» para ser auxiliada. «Empecé a gritar para que me ayudaran porque el fuego se extendió rápidamente y me vi envuelta en humo. No podía respirar», recuerda. A pesar de la angustia del momento, Yolanda no dudó en volver a adentrarse en la vivienda para recuperar a sus animales. «No querían salir y un hombre me tuvo que sacar. No sé por qué no me hicieron caso en ese momento», añade entre lágrimas al tiempo que recuerda que «eran mi familia y ahora ya no los tengo. Es muy duro».

Cinco dotaciones de bomberos, tanto del Consorcio Provincial de Valencia como efectivos de València acompañados de un SAMU para atender a las posibles víctimas, desalojaron a los residentes del camping. La rápida actuación evitó que el fuego se propagara todavía más entre las cabañas y las caravanas, por lo que consiguieron controlarlo en poco tiempo. Tres personas fueron atendidas en el propio lugar al sufrir cuadros de ansiedad. Por el momento, se desconoce el origen del fuego. «No sé qué pudo ser porque no se oyó ninguna explosión ni nada. Solo se veía un humo muy negro y luego el fuego», afirma.

La afectada no solo perdió su vivienda, sino también todas sus pertenencias. «Salí de la caravana con las zapatillas y el pijama que llevaba puestos y me he quedado sin nada. No tengo ni el DNI ni el SIP, que son básicos, por lo que me está costando hacer cualquier trámite», lamenta la afectada, que explica que necesita la tarjeta para poder adquirir sus medicamentos, ya que sufre una enfermedad crónica. Actualmente vive en casa de una amiga. La solidaridad no ha tardado en llegar. Su caso se ha difundido a través de las redes sociales, por lo que algunos vecinos le han enviado ropa para poder vestirse. «Si no llega a ser por mi amiga que me ha dejado un techo y por la ropa, no tendría nada», añade.

El miedo todavía sigue muy presente, por lo que le cuesta relatar todo lo que presenció. «Sigo con el susto en el cuerpo y sin saber qué pasará, ya que la mayoría de caravanas no tenemos seguro», explica. Yolanda espera que esta pesadilla termine pronto y poder recuperar poco a poco la normalidad. Todavía le cuesta asimilar que sus perros ya no están con ella.