La represión franquista y los retos de la democracia centran las jornadas dedicadas a la memoria de Cullera

Cullera acogerá los días 30 y 31 de enero las II Jornadas de Memoria Democrática, una cita que reunirá expertos, activistas y académicos para reflexionar sobre las historias de vida marcadas por la represión franquista y analizar los retos y desafíos actuales que afrontan la democracia y los derechos humanos. El Auditorio Municipal será el escenario de unas jornadas abiertas a la ciudadanía que combinan debate, divulgación y activismo memorialista.

En esta segunda edición participarán destacadas voces del mundo académico, judicial, periodístico y del activismo memorialista, hecho que sitúa al municipio como espacio de reflexión, debate y reivindicación alrededor de la memoria histórica, la democracia, la justicia y los derechos humanos.

Las jornadas, con acceso libre y gratuito, están organizadas por el Ayuntamiento de Cullera, Cullera Laica y la Asociación de familiares de víctimas del franquismo de la fosa 146 de Paterna, con la colaboración de la Cátedra Ciudad de Cullera, el Aula de Historia y Memoria de la Universitat de València, Acció ciutadana contra la impunidad del franquismo, la Associació de Víctimes d’Alacant Bebés Furtats y Adopcions Irregulares, así como de las productoras Stanbrook y Terra a la vista.

Bajo el lema «Una mirada a la memoria histórica desde un pueblo del País Valencià: Cullera», el programa se articula alrededor de tres grandes ejes: las historias de vida, la democracia en peligro y el activismo contra el olvido. El objetivo es analizar las consecuencias de la represión franquista, los retos actuales en materia de justicia y reparación y la necesidad de preservar la memoria como herramienta de defensa democrática.

Programa

Las II Jornadas de Memoria Democrática se iniciarán viernes 30 de enero con una mesa de apertura en que se presentará la publicación de las I Jornadas. La tarde estará dedicada a las historias de vida, con ponencias centradas en la represión de las mujeres valencianas, la figura de Maria Camilleri y Fuster, la memoria oral y gráfica de la Guerra Civil y los espacios de memoria en Cullera.

El sábado por la mañana, el debate se centrará en la relación entre memoria y justicia, los retos legales y normativos de la reparación histórica y la denuncia de instituciones represivas como el Patronato de Protección a la Mujer. También se abordará la banalización del fascismo y los peligros que supone para las sociedades democráticas actuales.

Por la tarde, las jornadas pondrán el foco en el activismo memorialista, con testigos de la represión y de la lucha contra el olvido, así como reflexiones sobre la resistencia antifranquista, la memoria silenciada y el papel del cine como herramienta de denuncia y de transmisión de la memoria colectiva.

Paralelamente, el vestíbulo del Auditorio Municipal acogerá la exposición «Queda inaugurado este pantano. Trabajos forzados en Benagéber». Durante todas las jornadas se podrá visitar gratuitamente el Refugio antiaéreo del Mercado, y domingo 1 de febrero se ofrecerán visitas guiadas gratuitas a los refugios antiaéreos y a la batería defensiva del Faro de Cullera.