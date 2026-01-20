Sueca cierra hoy sus playas ante la llegada de la borrasca Harry

El Ayuntamiento de Sueca extrema la precaución y ha optado por cerrar hoy martes sus playas ante la llegada de la borrasca Harry, que ha activado la alerta amarilla por lluvia y la naranja por temporal marítimo, según informó el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ayer lunes.

Tras la reunión del Cecopal, el ayuntamiento acordó que se cerrarían tanto los parques y jardines de la zona marítima como los accesos tanto al paseo como a las playas para garantizar la seguridad de la población. El consistorio, de igual modo, ha recomendado a la ciudadanía que actúe con responsabilidad y prudencia, "extremando las precauciones en las zonas cercanas a la playa".

Hasta las 9:00 de la mañana de este martes, las lluvias apenas han hecho acto de presencia en la Ribera, con registros casi anecdóticos, entre uno y dos litros por metro cuadrado. Por su parte, las rachas de viento han alcanzado picos cercanos a los cuarenta kilómetros por hora en Cullera o el paraje de la Casella, en Alzira.