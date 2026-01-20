Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El temporal ya anega el paseo marítimo del Perelló y obliga a extremar la precaución

El oleaje ha superado el tramo peatonal en la zona del Socarrat y el alcalde pide a la población que no se acerque a la playa ante la virulencia del episodio

El oleaje ha superado el paseo marítimo en la playa del Socarrat.

El oleaje ha superado el paseo marítimo en la playa del Socarrat. / Joan Gimeno

Joan Gimeno

Joan Gimeno

El Perelló

El fuerte temporal marítimo que azota desde hace horas la costa de la Comunitat Valenciana por el paso de la borrasca Harry ha provocado este martes la inundación del paseo marítimo en la zona del Socarrat, en la playa del Perelló. El oleaje, impulsado por rachas intensas de viento y un notable incremento del nivel del mar, ha llegado a rebasar las infraestructuras costeras, generando una situación de riesgo.

Imagen de la playa, esta mañana.

Imagen de la playa, esta mañana. / Joan Gimeno

Ante la gravedad del episodio, el alcalde de la entidad local menor del Perelló, José Codoñer, ha hecho un llamamiento “encarecido” a la ciudadanía para que no se acerque a la playa “bajo ningún concepto”, advirtiendo de que la fuerza del mar es “muy grande” y puede resultar peligrosa incluso para los curiosos.

El consistorio insiste en la necesidad de actuar con la máxima prudencia y respetar en todo momento las señales y recomendaciones de las autoridades, mientras el temporal continúa afectando al litoral. Los servicios municipales y de emergencia mantienen un seguimiento constante de la evolución del episodio, a la espera de que las condiciones meteorológicas mejoren en las próximas horas.

El temporal marítimo mantiene activados diversos avisos en la costa valenciana y vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad de algunos tramos del litoral ante episodios de fuerte oleaje.

