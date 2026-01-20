El temporal se traga tramos de playa en el litoral sur de Cullera

Cullera vuelve a mirar al mar con preocupación. El nuevo temporal marítimo que azota la costa valenciana por el paso de la borrasca Harry ha provocado la práctica desaparición de amplios tramos de playa en zonas especialmente sensibles del litoral de Cullera, como el Marenyet, donde el empuje de las olas ha erosionado de forma casi total la franja de arena.

Las mejores imágenes del temporal de mar en Cullera / Joan Gimeno / Joan Gimeno

En algunos puntos concretos, como en las inmediaciones del restaurante El Cordobés, el oleaje ha llegado a sobrepasar la playa y a saltar hasta la carretera, generando momentos de especial tensión, aunque por el momento no se han registrado daños en las viviendas próximas ni incidencias personales. La situación, no obstante, se mantiene bajo constante vigilancia.

Desde primeras horas de la madrugada, los servicios de playas y los servicios exteriores del Ayuntamiento de Cullera trabajan de forma coordinada en labores de prevención y contención del temporal, que en algún punto ha superado las defensas provisionales. Los operarios municipales han reforzado los elementos de protección instalados en los últimos días, especialmente en aquellos puntos más expuestos al embate del mar, con el objetivo de frenar la entrada de agua y reducir al máximo los efectos del oleaje sobre la zona urbana.

Fuentes municipales destacan que se están poniendo todos los medios humanos y materiales disponibles para contener la fuerza de este nuevo episodio de mar adversa y proteger tanto las infraestructuras públicas como las viviendas cercanas a la costa. Las actuaciones se centran en el refuerzo de las defensas provisionales, la supervisión constante del litoral y la rápida intervención ante cualquier incidencia que pueda producirse.

Desde el ayuntamiento se subraya, además, que este tipo de temporales forman parte de la dinámica natural del litoral. Aunque en momentos puntuales el mar invade la arena y parece ganarle terreno a la costa, con el paso de los días y una vez amaine el temporal, la playa tiende a recuperar progresivamente su equilibrio natural, devolviendo la arena a su lugar de origen.

Mientras tanto, el consistorio mantiene activo el dispositivo de seguimiento y hace un llamamiento a la prudencia, recomendando evitar las zonas más afectadas del litoral durante los episodios de fuerte oleaje. La prioridad, insisten desde el gobierno municipal, es minimizar riesgos y garantizar la seguridad de la ciudadanía ante un temporal que, aunque intenso, está siendo contenido gracias a la rápida actuación de los servicios municipales.