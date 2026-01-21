Los alcaldes dels Alcalans se plantan ante la masificación del instituto de Montserrat

Los ayuntamientos de la Vall dels Alcalans y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del instituto de Secundaria de Montserrat han decidido plantarse ante los problemas de masificación que sufre el centro, con una matrícula de alrededor de 800 alumnos cuando tiene capacidad para 650, la perspectiva de que el próximo curso se agrave el hacinamiento con la previsión de que el alumnado aumente en al menos otros 150 estudiantes y la falta de respuesta de la Conselleria de Educación ya que las conversaciones y propuestas realizadas durante los últimos años no se han concretado en ninguna solución. El aumento de población que han experimentado las localidades de Montserrat, Montroi y Real tras la pandemia de la Covid agrava la necesidad ya que empuja al alza la matrícula en un centro que ya cuenta con cuatro aulas prefabricadas.

Los alcaldes de Montroi, Manuel Blanco; Real, Gerardo López, y la concejal de Educación de Montserrat, Gemma Alemany, acordaron el martes con representantes del AMPA presentar una instancia formal en la conselleria para, de algún modo, empezar de nuevo de cero en la reclamación de una solución que no ha definido pese a las alternativas que se han barajado.

El alcalde Real lamenta que la Generalitat decline la oferta de terrenos para una extensión

Gerardo López ha explicado que, en este proceso, el Ayuntamiento de Real ha llegado a ofrecer la cesión de una parcela de 6.000 m2 de suelo dotacional para propiciar la construcción de un aulario o extensión que descongestionara el IES Alcalans o incluso un nuevo instituto, si bien el alcalde de Real señala que la conselleria ha desestimado la propuesta con vagos argumentos.

Desdoblamiento para dar clases por la tarde

No es la única solución que se ha barajado. Algunas fuentes señalan que también se ha planteado la instalación de más barracones en las actuales instalaciones del IES o realizar un desdoblamiento académico de forma que se desplacen a las tardes algunos de los niveles que se imparten en el centro. Las mismas fuentes señalan que las diferentes alternativas se han hablado con el inspector eductdivo, la dirección general de Centros Docentes e incluso con la de Infraestructuras Educativas. El objetivo con la nueva instancia es dejar constancia en la conselleria de los problemas que arrastra el instituto y pedir soluciones.

La AMPA del instituto ha emitido un comunicado en el que alerta a los padres de esta masificación y señala que «tenemos que ser conscientes de que nuestros hijos, nietos, sobrinos, primos y vecinos de los tres pueblos están en peligro ante situaciones de emergencia», mientras expresa su preocupación porque esta situación también afecta a la propia educación que reciben. «Llevamos más de dos años reuniéndonos con la conselleria para denunciar la situación y exigir soluciones», expone la AMPA, antes de señalar que ante la «inoperancia de la Conselleria de Educación y su dejadez» las familias de instituto han decidido plantarse y decir «basta», al tiempo que anuncia que próximamente se detallará un calendario de movilizaciones.

Otras fuentes señalan que cuando se construyó el instituto en 2005 «ya se diseñó pequeño» para las necesidades y que si bien se ha ido trampeando al ocupar espacios o incluso se realizó una ampliación por parte de la conselleria y el Ayuntamiento de Montserrat que permitió ampliar la capacidad de 500 a 650 alumnos, la situación se ha agravado en los últimos años con una mayor afluencia de estudiantes.