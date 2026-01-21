Amplio dispositivo para buscar a una mujer que lleva más de doce horas desaparecida en Favara

Los servicios de emergencias han activado un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a una mujer desaparecida en la tarde del martes en el término rural de Favara. Tras toda una noche de trabajos, no se ha obtenido todavía ninguna pista.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, diversos medios colaboran en la búsqueda de una mujer, cuya identidad o edad no ha trascendido, que desapareció en la tarde del martes en una zona rural de Favara.

Alrededor de las 18:45 horas, se activó un dispositivo en el que participaron, inicialmente, fuerzas de seguridad, una dotación de bomberos, un sargento, una unidad del grupo de rescate en altura, un coordinador forestal, un dron del consorcio, otro del SGISE y tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat. Además, la ONG Intervención, Ayuda y Emergencias movilizó recursos humanos y caninos, con hasta siete perros desplegados sobre el terreno.

Vista por un vecino

Fuentes municipales han detallado a Levante-EMV, que fue un vecino de la localidad quien avistó a la mujer, una vecina de Alzira cuya desaparición denunciaron sus padres cuando las primeras labores de búsqueda ya se habían puesto en marcha en los alrededores del barranco del Carrillo.

Las condiciones meteorológicas adversas complican las labores de búsqueda, pues la lluvia dificulta el rastreo de la propia mujer o de cualquier pista que pueda ayudar en su localización.

A primera hora de la mañana, se han producido los relevos de los efectivos que han trabajado durante toda la noche, sin éxito.

