El aviso de un corredor de montaña permite localizar a la joven de Alzira desaparecida en Favara

El dispositivo de emergencia desplegado en busca de una joven de Alzira que se encontraba desaparecida desde el martes por la tarde ha conseguido localizarla a primera hora de esta tarde. Un corredor de montaña que transitaba por el Barranc de Borja, en las inmediaciones de la Cova de la Galera, un paraje ubicado en las montañas de Favara aunque muy cerca de linde con Alzira, ha escuchado unos gritos, lo que ha propiciado su localización. El helicóptero del Consorcio Provincial de Bomberos ha desplazado a personal médico con el equipo del GERA a ese punto para ofrecerle una primera atención a la joven y posteriormente la ha evacuado para su transferencia a medios sanitarios. La joven ha pasado la noche a la intermperie en la montaña. La familia había denunciado su desaparición y un vecino de Favara que trabajaba en un campo alertó a la Policía Local tras verla pasar corriendo desnuda por una zona rural.

Fuentes del dispositivo de emergencia han explicado que la joven cruzó le martes desde las montañas de Alzira hacia la Ribera Baixa y en un primer momento se quitó la chaqueta que llevaba y la abandonó con la documentación. En base a la ropa que han ido encontrado, se fue desnudando en su trayecto hasta quitarse incluso los zapatos. Con posterioridad, todo apunta a que intentó regresar hacia Alzira por la montaña, aunque se desvió de alguna senda y la noche le cayó encima.

Alrededor de las 18:45 horas del martes se activó un dispositivo en el que participaron, inicialmente, fuerzas de seguridad, como la Guardia Civil, una dotación de bomberos, un sargento, una unidad del grupo de rescate en altura, un coordinador forestal, un dron del consorcio, otro del SGISE y tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat. Además, la ONG Intervención, Ayuda y Emergencias movilizó recursos humanos y caninos, con hasta siete perros desplegados sobre el terreno. El ayuntamiento de Favara había pedido esta mañana la colaboración ciudadana para sumarse al rastreo. También ha participado en la búsqueda la unidad canina de la Policía Local de Cullera.