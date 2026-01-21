Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren AdamuzEMTSuspensión FallasCiberestafadoresDirecto accidente trenes CórdobaPisos obra nueva ValenciaBorrasca IngridFestivo San Juan
instagramlinkedin

El CB Sueca confirma sus aspiraciones de disputar la promoción tras imponerse al Torrent (72-60)

Los arroceros arrancaron con más intensidad que en partidos anteriores y defendieron la diferencia lograda en la segunda mitad

Los jugadores del CB Sueca posan con jóvenes aficionados tras la victoria contra el Torrent.

Los jugadores del CB Sueca posan con jóvenes aficionados tras la victoria contra el Torrent. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

Partido de máxima rivalidad en el pabellón Les Oliveretes entre el Velabasket CB Sueca y el CMG Hidràulica NB Torrent, es decir, entre el tercer y el segundo clasificado del grupo EB de la tercera FEB.

Las dinámicas de los partidos anteriores del equipo suecano fueron justo las contrarias a las vividas en este encuentro, inicios menos intensos y remontadas posteriores. En este partido la historia fue diferente. Inicio intenso y acertado en la primera mitad y defensa de la diferencia lograda en la segunda parte.

El Velabasket CB Sueca se impuso desde el principio al equipo de Torrent gracias a una buena defensa y al acierto anotador de su tiro exterior, cosa que se plasmaba en el marcador al finalizar el primer cuarto con un resultado de 20-12. Continuó la misma dinámica en el segundo cuarto, en el que el equipo local, empujado por la afición, ampliaba la diferencia al descanso con una ventaja de 18 puntos (49-31).

En la reanudación, el equipo visitando consiguió reducir la capacidad anotadora de los locales dejando un parcial de 11-20 y reduciendo la diferencia al marcador con un 60-51 al final del tercer cuarto. El NB Torrent apretaba (acercándose a 5 puntos) y los suecanos defendían con más intensidad y sacrificio y, de este modo, conseguían mantener y aumentar la distancia imponiéndose en el último cuarto con un parcial de 12-9 y cerrando el marcador definitivo de 72-60.

El partido dejó datos significativos como el dominio en el rebote del equipo visitante (46/34) y el mayor acierto anotador de los suecanos en los triples (11/5) y en general, al anotar 22 de 59 tiros por 23 de 81 de los visitantes. Destacaron por parte del equipo local F. Marco con 16 puntos y 15 rebotes y P. Luego con 29 puntos.

Noticias relacionadas y más

Victoria importante del Velabasket CB Sueca para continuar en las primeras posiciones y vislumbrar la posibilidad de disputar la promoción a la categoría superior.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Se amparan en la tradición de que la fallera mayor debe ser mujer, cuando ellas también pueden ser presidentas
  2. El temporal ya anega el paseo marítimo del Perelló y obliga a extremar la precaución
  3. Cultura iniciará tras el verano la rehabilitación de la Torre dels Coloms en la Murta
  4. El Gobierno duplicará la capacidad del Magro a su paso por Algemesí para evitar inundaciones
  5. Espectacular redada en el Raval de Cullera contra los enganches ilegales a la red que provocan apagones
  6. El plan para regularizar la vieja Gavarda abre la puerta a nuevas casas tras 40 años
  7. Desalojan un camping en El Perelló tras un incendio
  8. El privilegio real que aún llena los cotos de la Ribera Baixa

Favara pide la colaboración ciudadana para buscar a la mujer de Alzira desaparecida

Vecinos de Sueca alertan tras el temporal marítimo: "Si no toman medidas, en 50 años estaremos peor que en Tavernes"

El CB Sueca confirma sus aspiraciones de disputar la promoción tras imponerse al Torrent (72-60)

El CB Sueca confirma sus aspiraciones de disputar la promoción tras imponerse al Torrent (72-60)

Amplio dispositivo para buscar a una mujer que lleva más de doce horas desaparecida en Favara

Amplio dispositivo para buscar a una mujer que lleva más de doce horas desaparecida en Favara

La presión policial contra los enganches ilegales en Alberic permite desmantelar dos plantaciones de marihuana

La presión policial contra los enganches ilegales en Alberic permite desmantelar dos plantaciones de marihuana

Cullera reforça de nou les seues defenses costaneres després de més de 24 hores de fort temporal marítim

Cullera reforça de nou les seues defenses costaneres després de més de 24 hores de fort temporal marítim

Detienen a un hombre en Alginet mientras robaba en el interior de un vehículo

Detienen a un hombre en Alginet mientras robaba en el interior de un vehículo

El Nou Bàsquet Alzira se consolida en la cuarta plaza al concluir la primera vuelta

El Nou Bàsquet Alzira se consolida en la cuarta plaza al concluir la primera vuelta
Tracking Pixel Contents