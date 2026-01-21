El CB Sueca confirma sus aspiraciones de disputar la promoción tras imponerse al Torrent (72-60)

Partido de máxima rivalidad en el pabellón Les Oliveretes entre el Velabasket CB Sueca y el CMG Hidràulica NB Torrent, es decir, entre el tercer y el segundo clasificado del grupo EB de la tercera FEB.

Las dinámicas de los partidos anteriores del equipo suecano fueron justo las contrarias a las vividas en este encuentro, inicios menos intensos y remontadas posteriores. En este partido la historia fue diferente. Inicio intenso y acertado en la primera mitad y defensa de la diferencia lograda en la segunda parte.

El Velabasket CB Sueca se impuso desde el principio al equipo de Torrent gracias a una buena defensa y al acierto anotador de su tiro exterior, cosa que se plasmaba en el marcador al finalizar el primer cuarto con un resultado de 20-12. Continuó la misma dinámica en el segundo cuarto, en el que el equipo local, empujado por la afición, ampliaba la diferencia al descanso con una ventaja de 18 puntos (49-31).

En la reanudación, el equipo visitando consiguió reducir la capacidad anotadora de los locales dejando un parcial de 11-20 y reduciendo la diferencia al marcador con un 60-51 al final del tercer cuarto. El NB Torrent apretaba (acercándose a 5 puntos) y los suecanos defendían con más intensidad y sacrificio y, de este modo, conseguían mantener y aumentar la distancia imponiéndose en el último cuarto con un parcial de 12-9 y cerrando el marcador definitivo de 72-60.

El partido dejó datos significativos como el dominio en el rebote del equipo visitante (46/34) y el mayor acierto anotador de los suecanos en los triples (11/5) y en general, al anotar 22 de 59 tiros por 23 de 81 de los visitantes. Destacaron por parte del equipo local F. Marco con 16 puntos y 15 rebotes y P. Luego con 29 puntos.

Victoria importante del Velabasket CB Sueca para continuar en las primeras posiciones y vislumbrar la posibilidad de disputar la promoción a la categoría superior.