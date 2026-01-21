Cullera se convierte en el primer destino turístico cognitivo de España

Cullera da un paso más en materia de inclusión y turismo accesible al convertirse en el primer destino turístico cognitivamente accesible de España. El ayuntamiento, en colaboración con la fundación Asindown, ha presentado en Fitur este proyecto pionero, que busca convertir la ciudad en un espacio más fácil de entender, recorrer y disfrutar para todas las personas mediante la eliminación de las barreras que dificultan la orientación, la comprensión de la información y la participación autónoma.

La iniciativa sitúa a Cullera a la vanguardia del turismo inclusivo a nivel estatal y refuerza su apuesta por un modelo de ciudad más humana, justa y accesible. «No hay nada más excluyente que no comprender dónde estás, qué te ofrece un lugar o cómo puedes disfrutarlo con autonomía», ha subrayado el alcalde, Jordi Mayor, quien ha destacado que este proyecto va directamente al núcleo del derecho fundamental de la accesibilidad universal y la igualdad de oportunidades.

Cullera será el primer municipio en abordar la accesibilidad cognitiva de manera integral, sistemática y con una clara orientación turística. El proyecto contempla actuaciones que abarcan desde la planificación urbana y la señalización hasta la oferta de ocio, la hostelería, los eventos culturales y la comunicación digital.

Este modelo se desarrolla en colaboración con Asindown, entidad referente en accesibilidad cognitiva y procesos de lectura fácil, validados por personas con discapacidad intelectual. «No se trata de una acción puntual ni de un simple reclamo turístico», ha señalado Mayor, «sino de una auténtica declaración de principios de un proyecto de ciudad que elevará la calidad de la experiencia turística y mejorará la vida cotidiana de nuestros vecinos y vecinas».

El proyecto, bajo el lema ‘Cullera te lo pone fácil’, cuenta con un horizonte de implantación de cinco años. Se trata de una campaña que sintetiza la doble promesa del municipio, es decir, facilitar la comprensión de la ciudad y, al mismo tiempo, mejorar la experiencia del visitante, haciéndola más relajada, accesible y satisfactoria.

La primera acción ya es una realidad: la adaptación a lectura fácil de los principales materiales de promoción turística —folletos, guías y mapas— para garantizar una información clara, directa y comprensible. Estos materiales han sido también presentados en Fitur.

El director de Proyectos de Asindown, Samuel Romero, ha destacado que «la accesibilidad cognitiva consiste en hacer bien las cosas fáciles para que todo el mundo pueda entenderlas». Romero ha explicado que en este proyecto «las personas con discapacidad intelectual son contratadas como profesionales para llevar a cabo los procesos de lectura fácil, validando que la información turística de Cullera sea realmente comprensible».

Este enfoque, como ha añadido, no solo garantiza la calidad del resultado, sino que «promueve la inserción laboral y reconoce a las personas con discapacidad intelectual como expertas en accesibilidad cognitiva, demostrando que la inclusión real se construye con oportunidades laborales y reconocimiento profesional».

El desarrollo del proyecto continuará de forma progresiva con actuaciones en señalización universal, comunicación turística inclusiva, información accesible en eventos, adaptación del mobiliario urbano y fomento de una cultura de sensibilización comunitaria.

Además, la iniciativa cuenta con la participación activa del tejido social de Cullera, entre ellas la Asociación de Necesidades Especiales de Cullera (ANEC), la asociación Baladre, la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias de Cullera (AFACU), entidades de enfermedades raras y colectivos de personas mayores.