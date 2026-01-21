Cullera refuerza de nuevo sus defensas costeras tras más de 24 horas de fuerte temporal marítimo

El temporal marítimo Harry continúa dejando su huella en el litoral valenciano y, de manera especial, en la costa de la Ribera Baixa, donde Cullera se ha situado de nuevo en primera línea de impacto. Tras más de 24 horas de intenso oleaje y viento, el Ayuntamiento de Cullera ha vuelto a activar desde primeras horas del día a sus operarios para reforzar las defensas instaladas el pasado lunes con el objetivo de frenar la embestida del mar.

Desde la madrugada, los trabajadores del servicio de playas, apoyados en numerosos momentos por efectivos de los servicios exteriores municipales, se han desplegado a lo largo de la franja litoral para consolidar los diques de contención y otras estructuras provisionales levantadas en los puntos más vulnerables. La prioridad, según fuentes municipales, es evitar que la fuerza del agua pueda llegar a penetrar en las viviendas próximas al mar, especialmente en aquellas zonas históricamente más expuestas a los temporales de levante.

Los trabajos se han concentrado en distintos tramos de la costa cullerense, donde el oleaje ha impactado con notable intensidad durante toda la noche y la mañana. En enclaves como la playa de Los Olivos, el Racó, el Marenyet y l’Estany, la regresión del mar ha sido especialmente visible, con pérdida de arena y un avance del agua que ha obligado a extremar las precauciones.

A pesar de la espectacularidad del temporal, los técnicos especializados que siguen la evolución del episodio marítimo han trasladado un mensaje de relativa tranquilidad. Según estas mismas fuentes, una vez finalice el temporal, las playas tenderán a recuperar el estado que presentaban antes de la llegada de este fuerte episodio, gracias a los procesos naturales de redistribución de la arena.

Uno de los puntos más afectados ha sido el entorno del rompeolas del Faro de Cullera, donde, según estimaciones de expertos, las olas han llegado a alcanzar alturas de hasta cuatro metros, ofreciendo imágenes de gran impacto y obligando a restringir el acceso a la zona por motivos de seguridad.

Desde el consistorio se insiste en que, aunque las previsiones apuntan a una paulatina remisión del temporal en las próximas horas, es fundamental mantener activas y reforzadas las defensas costeras mientras persista el riesgo. La vigilancia se mantendrá hasta que las condiciones del mar permitan dar por finalizado el episodio sin peligro para las personas ni para las infraestructuras del litoral.

El temporal Harry se suma así a una larga lista de episodios marítimos que, año tras año, ponen a prueba la resistencia de la costa valenciana y reabren el debate sobre la necesidad de soluciones estructurales y una planificación a largo plazo para proteger el litoral frente a fenómenos cada vez más frecuentes e intensos.