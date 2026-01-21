Desalojan la estación de tren de l'Énova-Manuel al detectar una "bolsa sospechosa"

La Guardia Civil ha desalojado sobre las 12 h a los viajeros que se encontraban en la estación de tren de l'Énova-Manuel al detectar una "bolsa sospechosa". La circulación ha quedado interrumpida durante cerca de una hora y media, por lo que el cercanías ha finalizado su recorrido en la Pobla Llarga durante ese período de tiempo.

Fuentes municipales han señalado que los operarios han detectado "una bolsa sospechosa que emitía un sonido extraño", por lo que se han activado los protocolos y se ha desalojado la estación inmediatamente. La circulación de la línea C-2 ha quedado interrumpìda desde las 12:10 h y hasta las 13:30 h mientras se analizaba el contenido del paquete. "Todo ha sido una falsa alarma, aunque ha habido momentos de caos y tensión", señalan las mismas fuentes.

Los especialistas en desactivación de explosivos de la Guardia Civil han analizado el contenido y han confirmado que no se trataba de ningún objeto peligroso. Según ha informado Renfe a través de sus canales oficiales, se ha establecido trasnporte alternativo por carretera entre Xátiva y la Pobla Llarga, aunque se ha restablecido la circulación hace unos minutos.

Cercanías ha informado que se ha restablecido la circulación entre l'Alcúdia y la Pobla Llarga, por lo que los trenes recuperan gradualmente la frecuencia habitual de paso.