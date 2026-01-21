Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detienen a un hombre en Alginet mientras robaba en el interior de un vehículo

El presunto autor fue interceptado durante un dispositivo especial de vigilancia

Dependencias de la Policía Local de Alginet, en una imagen de archivo.

Dependencias de la Policía Local de Alginet, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

La Policía Local de Alginet ha detenido a un individuo mientras intentaba acceder al interior de un vehículo estacionado en la localidad. Los hechos se produjeron el pasado viernes 16 de enero, cuando los agentes se encontraban realizando un dispositivo especial de vigilancia en el casco urbano.

Tras la detención, el presunto autor fue trasladado a las dependencias policiales y posteriormente fue puesto a disposición judicial. La investigación sigue abierta, ya que se está estudiando si este hecho está relacionado con otros actos delictivos ocurridos durante las últimas semanas.

