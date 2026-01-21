Última hora sobre la crisis ferroviaria en Adamuz y Cataluña
Detienen a un hombre en Alginet mientras robaba en el interior de un vehículo
El presunto autor fue interceptado durante un dispositivo especial de vigilancia
Alzira
La Policía Local de Alginet ha detenido a un individuo mientras intentaba acceder al interior de un vehículo estacionado en la localidad. Los hechos se produjeron el pasado viernes 16 de enero, cuando los agentes se encontraban realizando un dispositivo especial de vigilancia en el casco urbano.
Tras la detención, el presunto autor fue trasladado a las dependencias policiales y posteriormente fue puesto a disposición judicial. La investigación sigue abierta, ya que se está estudiando si este hecho está relacionado con otros actos delictivos ocurridos durante las últimas semanas.
