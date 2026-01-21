Favara pide la colaboración ciudadana para buscar a la mujer de Alzira desaparecida

El Ayuntamiento de Favara ha solicitado la colaboración ciudadana para tratar de localizar a la mujer desaparecida en la tarde del martes en el término rural. Fue avistada, por última vez, corriendo desnuda.Tras horas de trabajos, no se ha dado con ella.

Según informó el Consorcio Provincial de Bomberos, diversos medios colaboran en la búsqueda de una mujer, cuya identidad no ha trascendido, que desapareció en la tarde del martes.

Alrededor de las 18:45 horas, se activó un dispositivo en el que participaron, inicialmente, fuerzas de seguridad, como la Guardia Civil, una dotación de bomberos, un sargento, una unidad del grupo de rescate en altura, un coordinador forestal, un dron del consorcio, otro del SGISE y tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat. Además, la ONG Intervención, Ayuda y Emergencias movilizó recursos humanos y caninos, con hasta siete perros desplegados sobre el terreno.

Vista por un vecino

Fuentes municipales han detallado a Levante-EMV que fue un vecino de la localidad quien avistó a la mujer, una vecina de Alzira cuya desaparición denunciaron sus padres cuando las primeras labores de búsqueda ya se habían puesto en marcha en los alrededores del barranco del Poble, en la partida del Carrillo.

Otras fuentes añaden que tiene entre treinta y cuarenta años y que el hombre que la vio por última vez se encontraba trabajando en un campo. Se sorprendió al verla aparecer corriendo desnuda. Fue su llamada a la policía la que activó el dispostivo, en un primer momento.

Una prenda de ropa

Las condiciones meteorológicas adversas complicaron durante la noche las labores de búsqueda, pues la lluvia dificultaba el rastreo de la propia mujer o de cualquier pista que puediera ayudar a su localización.

Un helicóptero rastrea desde el aire el término municipal de Favara. / P. Calabuig

A primera hora de la mañana, se han producido los relevos de los efectivos que han trabajado durante la noche y madrugada, sin éxito. Sobre el terreno siguen desplegados una dotación de bomberos, el grup GERA con el helicóptero V-990, un dro, tres brigadas BRIFO, dos unidades de comandancia del consorcio y dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat, así como efectivos de la Guardia Civil.

El dispositivo sí que ha permitido, no obstante, localizar la chaqueta que llevaba la joven, que fue desprendiéndose de su ropa a medida que avanzaba. Esta prenda podría permitir a los perros de rastreo encontrar a la mujer, una vez la lluvia ha cesado.

Llamamiento

El Ayuntamiento de Favara ha realizado un llamamiento a la ciudadanía, apelando a sus solidaridad, para que los vecinos que puedan se sumen a la búsqueda de la joven y colaboren en el dispositivo que opera desde hace horas en la zona. Todo aquel interesado puede acercarse, equipado con calzado cómodo y ropa de abrigo, a la Casa de la Cultura y solicitar incorporarse al rastreo.

Efectivos de la Guardia Civil desplegados sobre el terreno. / P. Calabuig

