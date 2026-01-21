El Hospital de la Ribera fía a la ampliación proyectada la solución a la falta de espacio en Urgencias

La dirección del Hospital de la Ribera fía a la futura ampliación de más de dos mil metros cuadrados la solución parcial a los problemas estructurales derivados de la falta de espacio en Urgencias, que el comité de empresa y los sindicatos denunciaron tras producirse picos de hasta 70 enfermos a la espera de una cama o esperas de varios días en el mismo servicio.

Los representantes de la plantilla señalaron mediante un informe la situación de "colapso" que afecta al centro comarcal en los últimos días, con una media diaria de 25 pacientes pendientes ingreso y picos de hasta setenta.

También apuntaron al "déficit histórico" de camas, al indicar que en la Comunitat Valenciana existe una cama por cada 504 habitantes mientras que en el hospital de Alzira la ratio es de una cama por cada 738 habitantes, y manifestaron que se han dado casos de "hacinamiento de pacientes" y de "deterioro del clima laboral".

Seguimiento clínico

Los responsables del centro comarcal, por su parte, rechazan hablar en tales términos. "Todos los pacientes que se encuentran a la espera de habitación están siendo en todo momento atendidos, asistidos y supervisados de forma continua por el personal sanitario del hospital, garantizando su seguridad y el seguimiento clínico necesario", han manifestado fuentes oficiales.

Con todo, reconocen que el hospital se ha visto afectado, en las últimas semanas, por "un incremento de la presión asistencial como consecuencia de la elevada incidencia de los virus respiratorios propios de esta época del año", que equiparan al que sucede "en la mayoría de hospitales de la Comunitat y de España".

Mientras el colectivo de trabajadores apuntaba a la "urgente necesidad" de ampliar el número de camas operativas para "evitar el colapso del servicio de Urgencias", las fuentes sanitarias consultadas replican que ya está en marcha el proyecto de reforma y ampliación del área y del bloque quirúrgico, que supondrá una ampliación de estos dos espacios de más de 2.000 metros cuadrados. También se han activado otras inversiones.

"Necesario desde hace años"

"Esta actuación permitirá una mejora significativa del espacio disponible y resolverá gran parte de los problemas estructurales derivados de la falta de espacio que presenta actualmente el hospital. Se trata de un proyecto necesario desde hace años y que, por primera vez, ha sido impulsado por la gerencia actual", alegan.

Asimismo, en el corto plazo, el departamento ha habilitado el nuevo espacio que, en un futuro próximo, estará destinado a pacientes de corta estancia y que, de forma provisional, se está utilizando para atender a aquellos pacientes que ya han sido valorados médicamente en Urgencias y están a la espera de disponer de una habitación de hospitalización. "Este nuevo espacio, con capacidad para once pacientes, cuenta unas condiciones óptimas de intimidad, accesibilidad y confort", comentaron sus responsables.

En paralelo, se ha incrementado la actividad del servicio de hospitalización a domicilio y "se ha reforzado la dotación de profesionales sanitarios tanto de personal de enfermería como de personal facultativo de urgencias y de medicina interna cuando se requiere".