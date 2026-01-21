Incautan en Algemesí una pistola falsa alterada para parecer real
Los detenidos tenían antecedentes por delitos contra la salud pública
La Policía Local de Algemesí ha incautado un arma simulada, que fue modificada para asemejarse a un arma de fuego real. La intervención se produjo durante la realización de un control preventivo a dos hombres que se encontraban circulando por el casco urbano.
Durante la inspección, los agentes observaron que el arma, que se encontraba oculta en el maletero, había sido modificada para asemejarse al máximo a un arma de fuego real, lo que suponía un grave riesgo para la seguridad ciudadana.
Tras el hallazgo, los agentes investigaron a ambos individuos y descubrieron que contaban con antecedentes por delitos contra la salud pública.
El arma simulada fue incautada y se procedió a denunciar a los implicados conforme a la normativa vigente.
