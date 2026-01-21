El Nou Bàsquet Alzira se consolida en la cuarta plaza al concluir la primera vuelta
Los discípulos de David Folch suman dos victorias en una semana con tres partidos y el sábado reciben al Picanya
David Chordà
Balance positivo tras tres partidos disputados por el Gasexpress Nou Bàsquet Alzira en ocho días. Los discípulos de David Folch han ganado dos encuentros “y pese a la derrota queda un buen sabor de boca contra el tercer clasificado, Altea”. Los ribereños se consolidan en la cuarta plaza de Primera Nacional con nueve victorias y cuatro derrotas, dos más que los alteanos y tres más que los intratables Calp y Dénia. Por detrás se separa el Onil con un triunfo menos.
El Gasexpress no acusó la justa preparación a causa de las fiestas navideñas ni la Vila reaccionó a la mala recha que llevan. El partido estuvo controlado de principio a fin sin peligrar el marcador. “Estuvimos fluidos y con una buena defensa que permitió contraataques” se ganó 77-89. El pasado jueves disputaron el partido aplazado el 6 de diciembre contra el Altea. “Es un equipo formado por múltiples jugadores ucranianos, varios exprofesionales y solo dos españoles. Nosotros ya pudimos contar con Carlitos, que llegó ese día de Holanda, de donde no podían salir vuelos por el temporal”. El luso-neerlandés fue el MVP del equipo. Al descanso los alteanos se marcharon con una ventaja de diez puntos (32-42). Sin embargo, en las últimas jornadas se está mejorando la salida en el tercer cuarto y con un 22-10 se dio la vuelta al marcador. Aún así, los tiros libres fueron un lastre. “Solo acertamos 6 de 22”. Con 58-56 favorable aún para los alzireños, los alicantinos acertaron hasta seis tiros de los 4’60 m. que los ribereños no contrarrestaron con canastas.
La última estación de la semana y última jornada de la primera vuelta fue contra el Sueca “que tiene jugadores jóvenes en crecimiento y van mejorando respecto al inicio de liga”, comentó David Folch. El conjunto de la Ribera Alta empezó mal. “Nos cogieron con tiros abiertos y cerraron la zona”, aunque ganó el primer cuarto 26-22. En el segundo, los triples de los arroceros Rubio (3), Font y Peris redujeron la desventaja a 51-50. Tras el descanso, “con una charla más corta y un calentamiento más activo, salimos mejor”. Los dos triples de David y los de Vincent, Miguel Ángel y Llopis permitieron estirar la ventaja a 82-70 que, con un empate a 17 en el último cuarto se quedó en un entretenido 99-87.
Los suecanos venían de ganar 85-77 al Picanya y siguen antepenúltimos con dos victorias de ventaja sobre el Proyme Alginet B que sería el primer equipo que descendería. Los alginetenses han estrenado en 2026 su casillero de victorias ganando 77-75 al Campello y 108-84 en el duelo de colistas contra el Benidorm.
Este fin de semana empieza la segunda vuelta. El Gasexpress Nou Bàsquet Alzira recibe el sábado a las 18 h. al Picanya y el Sueca y Alginet visitan al Ifach Calp y NB Alcoi.
