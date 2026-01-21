El Perelló presenta en Fitur su emblemática Fira de la Tomaca

El Perelló ha presentado este miércoles en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 la XIII edición de la Fira de la Tomaca del Perelló, un certamen ya consolidado en el calendario gastronómico y turístico de la Comunitat Valenciana. El acto ha tenido lugar en el stand de la Diputació de València y ha sido presentado por el concejal de Turismo, Joaquín Collado, y el gerente de UNIPRO, Pablo Simeón, con la presencia del alcalde del municipio, José Codoñer, y del presidente de UNIPRO, David Pons.

La feria se celebrará los próximos 5, 6 y 7 de junio y vuelve a posicionarse como una cita que reivindica la tradición agrícola del municipio y la excelencia de uno de sus productos más emblemáticos: el tomate del Perelló, reconocido por su sabor, textura y calidad, fruto del trabajo de generaciones de agricultores y de unas condiciones naturales únicas, destacan los promotores del certamen.

Durante la presentación, se ha subrayado la importancia de esta feria como herramienta de promoción económica, turística y cultural, así como su capacidad para atraer a visitantes de dentro y fuera de la Comunitat Valenciana. En este sentido, el alcalde de El Perelló, José Codoñer, ha destacado que “traer un evento como la Fira de la Tomaca a un escaparate internacional como Fitur es fundamental para dar a conocer una de nuestras principales señas de identidad. El tomate forma parte de nuestra historia, de nuestra economía y de nuestra manera de entender el territorio, y esta feria nos permite mostrar al mundo todo lo que representa El Perelló”.

La Fira de la Tomaca no solo rinde homenaje al producto, sino también al territorio, a sus productores y a la identidad del municipio como referente agrícola y gastronómico. La edición de 2026 mantendrá su atractiva propuesta culinaria y de ocio, combinando experiencias gastronómicas, actividades culturales y una cuidada oferta turística.

Durante tres días, El Perelló se convertirá en un punto de encuentro donde el tomate y el municipio irán de la mano, ofreciendo degustaciones, showcookings, propuestas para todos los públicos y espacios de divulgación sobre el cultivo y la historia del producto.

Noticias relacionadas

Con esta nueva edición, El Perelló reafirma su compromiso con la promoción de la agricultura local, la sostenibilidad y el turismo de calidad, consolidando la Fira de la Tomaca como un escaparate privilegiado para mostrar la excelencia de un producto que ya es símbolo del municipio.