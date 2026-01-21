La playa de los Olivos, el entorno del Faro y el Marenyet concentran en Cullera los principales daños del temporal

Cullera comenzará en los próximos días la elaboración de un balance detallado de los daños ocasionados por la borrasca Harry en la franja litoral del municipio. El temporal ha dejado importantes afecciones en el costa, especialmente en la playa de los Olivos, el entorno del Faro y la zona del Marenyet, donde diversas infraestructuras se han visto seriamente afectadas por la fuerza del mar.

Joan Gimeno

Según fuentes municipales, el fuerte oleaje y el viento han provocado daños en accesos, paseos y elementos de protección costera, obligando a los servicios técnicos a realizar las primeras inspecciones para evaluar el alcance real de los desperfectos. No obstante, dos actuaciones previas de prevención y contención ejecutadas en puntos estratégicos del litoral han permitido evitar males mayores durante el episodio de temporal.

La playa de los Olivos, en una imagen del martes. / Joan Gimeno

A pesar de ello, en la zona del restaurante El Cordobés el mar llegó a invadir la carretera que conduce al entorno de l’Estany, una situación que generó momentos de preocupación entre vecinos y usuarios habituales de la zona, aunque no se registraron daños personales.

Desde el cyuntamiento señalan que será a partir de las próximas 48 horas, cuando está previsto que el mar recupere la normalidad, cuando se pueda llevar a cabo un balance más amplio y aproximado de las cuantías económicas de los daños. Será entonces cuando los técnicos municipales puedan acceder con mayor seguridad a las zonas afectadas y concretar las actuaciones necesarias para la recuperación del litoral.