La presión policial contra los enganches ilegales en Alberic permite desmantelar dos plantaciones de marihuana
El alcalde avanza que la vigilancia continuará en los puntos donde se detecten problemas de fluido eléctrico
Más de un mes de presión policial da sus frutos. El último operativo contra enganches ilegales al fluido eléctrico ha permitido desmantelar dos plantaciones de marihuana en Alberic. El dispositivo de vigilancia permanecerá activo, según ha adelantado el alcalde, Toño Carratalá.
Desde hace semanas, la Policía Local y la Guardia Civil trabajan conjuntamente para atajar el que se ha convertido en un problema recurrente: las conexiones fraudulentas a la red eléctrica. Estos enganches provocan sucesivos cortes de luz, y el consiguiente problema vecinal. Sin embargo, al poco tiempo de que los operarios de Iberdrola los desactiven, se reponen con rapidez.
El último operativo ha sido todavía más amplio. Aunque se ha centrado en el barrio de la Troneta, también se ha reforzado la vigilancia en la plaza Vera, las calles Horno, Júcar, Lavadero o Pescadería así como la zona posterior al ayuntamiento. El dispositivo ha permitido, además de atajar varias conexiones ilegales, dar con dos plantaciones de marihuana, en las que se han intervendido alrededor de doscientas plantas en diferente estado de desarrollo.
"No miraremos hacia otro lado"
Carratalá ha explicado la dificultad que entraña para las fuerzas de seguridad actuar frente al problema: "En algunas de estas zonas se han detectado enganches ilegales en viviendas donde nunca habríamos pensado que podría estar pasando esto. Esto demuestra que no siempre es tan evidente".
Asimismo, ha avanzado que la presión policial continuará. "No vamos a parar, no nos vamos a cansar y no miraremos hacia otro lado. Quien juegue con la tranquilidad de los vecinos, se enfrentará a toda la firmeza de la ley", ha manifestado el alcalde.
