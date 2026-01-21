La Primitiva y la Bonoloto dejan dos agraciados en Alginet y Carcaixent
Se trata en ambos casos de premios de segunda categoría
La Ribera sigue en racha en los juegos de azar de Loterías y Apuestas del Estado, que el lunes dejaron dos agraciados en Alginet y Carcaixent. Se trata en ambos casos de premios de segunda categoría. Por un lado, fue un boleto de La Primitiva sellado en la administración número 1 de Alginet, situada en la calle Arzobispo Sanchis, uno de los cuatro acertantes de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario, al que han correspondido 37.376,03 euros. No hubo acertantes de primera categoría.
Ese mismo día, pero en el sorteo de la Bonoloto, un boleto sellado en la administración número 4 de Carcaixent era uno de los seis acertantes de segunda categoría, al que han correspondido 31.670,68 euros. Tampoco hubo acertantes de primera categoría.
