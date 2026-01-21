Vecinos de Sueca alertan tras el temporal marítimo: "Si no toman medidas, en 50 años estaremos peor que en Tavernes"

El paso de la borrasca Harry ha causado numerosos daños en los municipios costeros, donde el agua y la arena han afectado a las viviendas más próximas al mar. Sueca ha sido una de las localidades más afectadas por el temporal durante la jornada de ayer y a la espera de que el Gobierno de España inicie la regeneración de estas playas dañadas.

Los residentes de esta zona evalúan durante el día de hoy los daños ocasionados por la borrasca. "Entró una ola en la calle arrastrando cañas y suciedad, que llegaron a algunos garajes y plantas bajas", explica una de las afectadas de la playa de Les Palmeres, que todavía no ha podido evaluar los daños. No obstante, reconoce que no es la primera vez que viven una situación así, ya que "cada vez que hay un temporal nos entra al patio y los garajes".

Antonio Bosch, vecino de la playa El Pouet de Sueca, no se ha visto afectado por este temporal, pero pide a las administraciones que actúen para evitar que la regresión de la costa afecte en mayor medida a sus viviendas. "Si no se toman medidas, en 50 años estaremos peor que en Tavernes de la Valldigna", reconoce este afectado en alusión al desalojo de una decena de personas en un edificio en este municipio de la Safor tras el derrumbe de una terraza por el temporal.

Bosch reconoce que "poner arena no es la solución más idonea, ya que en 15 días o con la llegada de un temporal desaparece". Añade que "hay que apostar por las dunas y evitar obras faraónicas". Como él mismo reconoce, "la duna nos salva, ya lo hizo con la borrasca Gloria en 2020", que provocó daños en esta zona.

"Los temporales nos han demostrado que tenemos que hacer algo. Ahora no estamos con el agua al cuello, pero llegará el momento en el que sí que estaremos", concluye.

Paseo marítimo de El Perelló

El fuerte temporal provocó este martes la inundación del paseo marítimo en la zona del Socarrat, en la playa del Perelló. Las olas llegaron a rebasar las infraestructuras costeras provocando situaciones de riesgo, por lo que las autoridades solicitaron a los vecinos y visitantes que no se acercaran a este espacio.

De hecho, algunos ayuntamientos prohibieron el acceso a sus playas para garantizar la seguridad de la ciudadanía.