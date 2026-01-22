Más de 300 personas se benefician del programa de inserción laboral de Alzira

Más de 300 personas se han beneficiado del programa “PAS A PAS” – Itinerarios de Inclusión, perteneciente al área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alzira-, que permite a los usuarios una inserción laboral en el municipio. Como ha explicado la concejala del área, Amèlia Blanquer, “acompañamos a las personas para mejorar sus oportunidades y avanzar hacia una inserción laboral real”.

La programación de 2025 se ha estructurado en dos grandes ejes, que se han basado en la formación reglada y homologada, orientada a mejorar la empleabilidad directa, y los talleres de carácter social, diseñados para fortalecer las habilidades transversales y la autonomía de las personas objeto de intervención.

Dentro del bloque de formación homologada, el programa ha priorizado sectores con alta demanda en Alzira y su entorno industrial. Destacan las dos ediciones del curso de carretillas elevadoras automotoras, que incluyeron prácticas presenciales con la maquinaria utilizada habitualmente en el comercio y la industria.

Asimismo, se han impartido cursos clave en gestión y logística, centrados en el control de existencias y los procesos de almacenamiento, así como en prevención de riesgos laborales en el sector del metal, una formación indispensable para el tejido empresarial local. La oferta se ha completado con capacitaciones en limpieza de inmuebles y dos ediciones del curso de manipulador de alimentos, requisito obligatorio para el sector de la hostelería y la restauración colectiva.

El balance de 2025 también pone el foco en la vertiente más humana y social del programa. Entre los talleres destacados se encuentran alfabetización y competencia digital, donde se han desarrollado cursos de castellano a lo largo de todo el año y talleres de informática básica en los que se ha formado en ciberseguridad, gestión del correo electrónico y redes sociales; salud y nutrición, donde profesionales sanitarios han impartido tres ediciones de talleres de primeros auxilios adaptados a diferentes perfiles; Innovación en la búsqueda de empleo, donde, en colaboración con Labora y a través del taller especializado “Impulsa”, las personas participantes han explorado herramientas punteras como el diseño de currículos con código QR, el vídeo currículum y la aplicación de la Inteligencia Artificial en la búsqueda de oportunidades, y economía y bienestar, donde se han ofrecido herramientas prácticas en talleres de economía doméstica, así como sesiones de habilidades sociales y gestión emocional impartidas por profesionales del coaching.

El equipo técnico ha expedido 356 certificados de aprovechamiento y diplomas acreditativos, lo que ha consolidado este proyecto como un pilar fundamental para la inserción sociolaboral en el municipio.

El compromiso de “PAS A PAS” con la comunidad se ha materializado en el Huerto de Ros, donde docentes especializados en agricultura ecológica han tutorizado a dos grupos en el cultivo y la recolección de productos de temporada. Del mismo modo, el Grupo de Mujeres ha mantenido su actividad como un espacio de crecimiento personal y apoyo mutuo, fundamental para combatir el aislamiento y fortalecer las redes sociales.