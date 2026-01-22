El Consell Escolar pedirá que el 16 de marzo no haya clase en Alzira

El Consell Escolar Municipal de Alzira debatirá la próxima semana una propuesta para solicitar a la Conselleria de Educación que declare no lectivo el lunes 16 de marzo, lo que permitirá disfrutar a los escolares de la ciudad de casi una semana completa de fiestas coincidiendo con las Fallas. El viernes 20 de marzo, no obstante, sí es lectivo en Alzira y, por tanto habrá clase.

La convocatoria de la sesión extraordinaria del Consell Escolar Municipal responde a una propuesta de los colegios de Primaria y de los centros concertados de la ciudad, a la que se han adherido verbalmente los centros de Secundaria, según fuentes consultas. Se solicita que a cambio declarar no lectivo el lunes 16, el curso se alargue un día y finalice el lunes 22 de junio. Todo apunta que, salvo sorpresa, la propuesta saldrá adelante, por lo que el ayuntamiento la elevará a la Conselleria de Educación que es la que tiene la última palabra.

Precedente en València

Se trata de la misma propuesta de modificación del calendario escolar que elevó el pasado mes de diciembre el Ayuntamiento de València y que fue autorizada días después “de manera excepcional” por la Conselleria de Educación. En este caso, la solicitud del Consell Escolar contaba con el respaldo unánime de todos sus miembros.

La Conselleria de Educación, a través de la Dirección General de Centros Docentes, es la encargada de establecer los criterios generales por los que se ha de regir el calendario escolar para todos los centros docentes de la Comunitat Valenciana.

La normativa contempla posibles modificaciones del calendario establecido con carácter general, a propuesta de la Dirección Territorial y previo acuerdo del Consell Escolar competente, mientras no supongan la disminución del cómputo total de días lectivos del curso académico.

El director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, explicó en ese momento que “una vez recibida la propuesta, se ha aceptado su valoración debido a que concurren circunstancias excepcionales, siempre pensando en el beneficio de los alumnos”.

En este sentido, indicó que “la conselleria ha valorado la opción más favorable a los intereses del alumnado y sus familias en unas fechas tan señaladas para València como es la celebración de las Fallas, declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y con profundo arraigo en la tradición cultural de los valencianos”.

En la resolución, la conselleria destacaba la excepcionalidad de esta modificación al subrayar que “la presente autorización tiene carácter puntual y no genera precedente ni efectos vinculantes para futuras solicitudes”.

A diferencia de la ciudad de València, el programa oficial de las Fallas de Alzira arranca el 17 de marzo, si bien los días previos la fiesta ya se vive intensamente en los casales y en la calle. El programa de “mascletaes” suele anunciar la llegada de las Fallas en los días previos.