Cullera también abre la puerta a la elección de un fallero mayor

El debate sobre la posibilidad de que un hombre pueda acceder al cargo de fallero mayor vuelve a estar sobre la mesa. Aunque, como ya informó este diario, el IX Congreso Fallero de València rechazó hace unos días la propuesta por una amplia mayoría de votos en contra (114 frente a los 15 a favor y las cuatro abstenciones), el nuevo reglamento de Alzira, que entró en vigor el pasado 20 de marzo tras ser aprobado en el VIII Congrés Faller, sí que abre la puerta a que un varón pueda convertirse en el máximo representante de una comisión. Sin embargo, todavía no se ha dado el caso.

La pluralidad de posturas revela la vitalidad del debate, en el que los implicados se aferran a una infinidad de argumentos para defender o no la aceptación de esta figura. Un ejemplo de ello es el contraste de opiniones existente en la Ribera Baixa.

El reglamento fallero de Cullera no recoge de manera expresa la figura del fallero mayor, como ocurre en la mayoría de textos. No obstante, el presidente de la Junta Local Fallera de la ciudad, José Luis Renard, señala que «cualquier situación o propuesta que no esté contemplada en el reglamento puede ser solicitada formalmente por la comisión interesada». Tras esta comunicación, la iniciativa se elevaría a la JLF para ser sometida a debate, por lo que la elección de un varón podría ser aprobada si contara con el respaldo de todos los presidentes de las comisiones falleras de la localidad.

La presidenta de la Junta Local de Alzira, Paqui Vallés, añadía ante esta posible elección que «el reglamento no puede discriminar a nadie ni contraponerse a una ley superior, como es la Constitución Española, en la que se recoge que todos somos iguales». No obstante, recordaba que «todavía no se ha dado el caso, por lo que no se puede opinar qué pasaría». «En el momento que llegue, quienes estén tendrán que negociar y decidir», insistía, aunque añadía que este tema no se abordó en el congreso ni se recoge por escrito.

Sueca tampoco se ha planteado esta posibilidad. El documento fallero tampoco contempla la figura del fallero mayor, ya que el texto que rige la fiesta fallera se limita a «las representaciones tradicionalmente establecidas» dentro de la normativa local. En este sentido, la Junta Local Fallera de la localidad no se ha pronunciado sobre la decisión que se llevaría a cabo en el caso de que se presentara un varón a este cargo que ha estado históricamente vinculado a las mujeres.