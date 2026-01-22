La firma alzireña MAF RODA revoluciona la postcosecha con inteligencia artificial y robótica

MAF RODA, fabricante de maquinaria agrícola con sede en Alzira, regresará a Fruit Logistica del 4 al 6 de febrero de 2026 con la que será, según la propia compañía, su presencia más ambiciosa y representativa hasta la fecha. El grupo, referente global en calibrado, clasificación y automatización para el sector hortofrutícola, recreará en Berlín su propia MAF RODA Village, un espacio expositivo de más de 500 metros cuadrados ubicado en el Hall 4.1 – Stand C10, donde los visitantes podrán ver en funcionamiento las últimas innovaciones desarrolladas por la firma.

Una de las grandes novedades será la presentación de las soluciones para dátiles, un sector tradicionalmente manual que MAF RODA ha decidido abordar con una tecnología capaz de manejar el fruto con extrema delicadeza y analizar parámetros clave como el nivel de deshidratación o el grado de loose skin. Esta apuesta supone un avance significativo para una categoría con alto valor añadido y con fuerte demanda de automatización.

La robótica volverá a ocupar un lugar central en la propuesta de la compañía. En Berlín se podrá ver el funcionamiento en vivo del LINE PACK, una de las líneas de encajado más avanzadas de su portfolio, equipada con visión artificial y pensada para producciones de gran volumen en las que se requiere carear la fruta y colocarla en bandejas de alveolos, con o sin caja. Junto a él, el DUAL FAST PACK mostrará cómo esta tecnología se adapta también a instalaciones con ritmos de producción más moderados con el objetivo de mantener la precisión y eficiencia propias de la compañía. Ambos ejemplos representan la consolidación de la estrategia de MAF RODA en sistemas robotizados de última generación.

El grupo también exhibirá sus nuevos calibradores de espárragos, que suponen su entrada en un nuevo segmento dentro del mercado de frutas y hortalizas. Con esta incorporación, la compañía amplía su alcance a otro commodity con un alto nivel de exigencia comercial y creciente demanda de soluciones automatizadas.

Para cultivos de mayor sensibilidad, como las cerezas, MAF RODA presentará una línea completa que engloba calibrado, clasificación electrónica y confección automática en cestas, una configuración diseñada para responder a los requerimientos de calidad y rapidez propios de este producto. La solución, totalmente automatizada, resume bien el enfoque global de la empresa: precisión, eficiencia y continuidad en el flujo de trabajo.

Toda esta propuesta tecnológica está respaldada por lo que la compañía identifica como su principal apuesta estratégica: la integración de Inteligencia Artificial real y operativa en todos sus sistemas de clasificación electrónica. Esta capa de IA permite alcanzar niveles superiores de precisión en la detección de defectos, tanto externos como internos, y posiciona a MAF RODA como uno de los actores más avanzados en la industria en materia de automatización inteligente. En Fruit Logistica, los visitantes podrán observar directamente cómo estos sistemas analizan el producto y toman decisiones en tiempo real.

Con esta combinación de robótica avanzada, Inteligencia Artificial aplicada y ampliación de su catálogo hacia nuevos productos, la firma espera convertir su espacio en Fruit Logistica 2026 en un punto de referencia para los profesionales del sector. “Invitamos a todos los visitantes a descubrir en la MAF RODA Village cómo estas tecnologías funcionan en tiempo real y cómo pueden transformar sus centros de confección”, señalan desde la compañía.