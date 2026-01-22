Gran triunfo del Alzira Tenis Taula contra un rival directo en la lucha por la salvación

Victoria de cuatro puntos la que logró el Hortitec Alzira Tenis Taula contra el At. San Sebastián. El triunfo por 4-1 dio los dos puntos a los ribereños en la clasificación y los que no suma un rival directo por la permanencia. Además, el triunfo se fraguó con un resultado abultado, tanto en partidos como en parcial de juegos, 12-4, lo cual puede ser transcendental en un posible futuro empate.

El equipo ganador con el director deportivo y el patrocinador, Nacho Vidal. / David Chordà

En el partido aplazado hace un mes por la alerta meteorológica, el equipo alzireño pudo volver a contar con sus dos mejores jugadores, los franceses Emmanuel Lebesson y Mehdi Bouloussa junto a José Carlos Guillot. El conjunto vasco también desplazó su mejor trío, los chinos Zengyi Wang y Xie Yunxi y el donostiarra Ander Cepas. Ambos equipos querían jugar en fechas diferentes, los alzireños el día 7 y los guipuzcoanos el 21 porque podían contar con estos dos extranjeros. En estos casos, la razón se le da a un equipo u otro según el número de la ONCE que haya salido en una cierta fecha y ganaron los euskaldunes.

El encuentro empezó bien para el Hortitec con el triunfo por 3-0 de Lebesson sobre Cepas. En el siguiente partido, Joseca Guillot perdió 0-3 contra Yunxi. El tercer punto se decantó hacia el Alzira. Bouloussa parecía que iba a ganar fácil 3-0 pero Wang -al que intentó fichar el Alzira hace dos años y que juega con pasaporte polaco- presentó batalla ganando el tercero. Para el recuerdo quedará el intercambio de mates y devoluciones, la última de las cuales, de Bouloussa, se elevó varios metros y cuando parecía que iba claramente fuera hizo un efecto y dio en el canto, lo que levantó al público de sus asientos.

En el cuarto partido, Lebesson aseguró un punto con un emocionante partido. Remontó el primer set para ganarlo 11-8, el segundo se fue hasta un emocionante 16-14 y en el tercero Lebesson vio peligrar el set tras ir ganando 8-2. Al final venció 13-11. Aunque Bouloussa ganó el último encuentro 3-0 a Ander Cepas, este jugador que disputó los Juegos Paralímpicos de París ofreció grandes puntos como un submarino (un tiro que pasó por el lateral de la red) y que devolvió el franco-argelino.

Los dos puntos aúpan al Hortitec a la octava posición con ocho unidades, por delante del propio San Sebastián y Hospitalet y dos por encima del primer equipo que desciende, l’Escala gerundense.

Este viernes a las 18’30 h. los alzireños recibirán en el Pérez Puig al Arteal Santiago, cuarto clasificado, aunque sin jugadores extranjeros.