Manos Unidas recauda fondos en Alzira para un programa infantil en la India

La nueva campaña de Manos Unidas en Alzira, que incluye la trigésima edición de la cena del hambre el viernes 6 de febrero y la XVI carrera solidaria el día siguiente, recaudará fondos para un proyecto que se desarrolla en la India y que se dirige a niñas y adolescentes de entre 4 y 15 años, con discapacidades, que asisten al colegio Manovikas Special School. El proyecto denominado «Promoción de los derechos de las niñas con discapacidad en Mayurbhanj» beneficiará directamente a 122 niñas y de manera indirecta a 481.

Fuentes de Manos Unidas detallan que de las 122 niñas que asisten al colegio, 56 lo hacen en régimen de internado. El centro solo tiene reconocidas ayudas oficiales para 30 niñas internas y la dificultad de no disponer de un internado para todas las niñas que asisten al colegio hace que muchas de ellas no acudan con regularidad po falta de recursos. Se trata en todos los casos de familias muy pobres.

La delegada comarcal de Manos Unidas, Ana Comes, y el presidente del Club de Atletismo La Rabosa se han reunido esta semana con el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alzira, Vicent de la Concepción, para coordinar la celebración de la XVI Carrera Solidària el próximo 7 de febrero a las 11,30 horas. El edil ha expresado el interés municipal en volver a apoyar esta iniciativa: "Alzira demuestra que es una ciudad solidaria, amable e inclusiva y desde la concejalía de Deportes queremos animar a toda la ciudadanía a participar en este carrera un año más", ha señalado.

El viernes anterior, la Sala Rex Natura acogerá la trigésima edición de la Cena del Hambre. Los asistentes realizan un donativo de diez euros para financiar la nueva campaña de lucha contra el hambre y la pobreza.