Masificación en el IES de Montserrat: "Los alumnos tienen que elegir durante el recreo entre almorzar o ir al baño"

«El alumnado tiene que elegir en el recreo entre almorzar o ir al baño porque se forman unas colas de miedo». Los ayuntamientos de Real, Montroi y Montserrat y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del IES Alcalans de Montserrat han denunciado la masificación que sufre el centro que recibe a los estudiantes de estos tres municipios, con una matrícula este curso de 800 alumnos cuando tiene capacidad para 650, como primer paso de un nuevo proceso iniciado para reclamar soluciones a la Conselleria de Educación.

Representantes de los tres ayuntamientos y del AMPA acordaron en una reunión celebrada el martes elevar una petición formal a la Administración autonómica al considerar que la masificación que ya sufre el centro se agravará el próximo año con las previsiones de incremento de matrícula. En esa reunión ya se expuso el dilema al que se enfrentan los alumnos, especialmente los más jóvenes, los de los primeros cursos de Secundaria, y según confirman tanto el alcalde de Real, Gerardo López, como la presidenta del AMPA, Carmen Cerveró, la situación es real. «O almuerzas o meas», resumen.

Fuentes del AMPA explican que es una de las consecuencias de la masificación en un instituto de grandes dimensiones, en el que los profesores tienen que realizar notables esfuerzos para controlar al alumnado. En este contexto enmarcan que en el recreo sólo se abra un aseo, el que los docentes que realizan la guardia pueden controlar, comentan desde el AMPA, por lo que se forman largas colas que muchos alumnos prefieren evitar. «Nos preocupa que haya niños, especialmente de primero y segundo de la ESO, que no vayan a baño», comenta Cerveró, mientras Gerardo López confirma que «se forman unas colas de miedo» que algunos alumnos prefieren no hacer en ese tiempo de descanso.

Ayuntamiento y familias reclaman a la conselleria una solución para un instituto en el que ya se hizo una ampliación y que cuenta además con cuatro aulas prefabricadas. La nueva petición formal se produce tras constatar que la conselleria no está dispuesta a aceptar el ofrecimiento de una parcela de 6.000 m2 realizado por el Ayuntamiento de Real para la construcción de una extensión o aulario o incluso de un nuevo instituto que permita descongestionar las actuales instalaciones. Gerardo López considera que los argumentos para rechazar la propuesta no son convincentes y los ayuntamientos han decidido plantarse para exigir soluciones.