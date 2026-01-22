La 'Paella de Cullera' busca en Fitur reforzar el turismo gastronómico

Cullera ha vuelto a situar la gastronomía en el centro de su estrategia turística durante su participación en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), para mostrar que el destino es mucho más que sol y playa. El arroz, la identidad local y la sostenibilidad han sido los grandes protagonistas de una demostración y degustación de la ‘Paella de Cullera’, organizada junto al Club de Producto Artesanos del Arroz.

El presidente del club, José Palacios, ha subrayado que esta iniciativa “pone en valor el trabajo de generaciones de agricultores y productores que han sabido mantener un modelo basado en la calidad, la proximidad y el respeto al entorno”. Palacios destaca que la ‘Paella de Cullera’ “no es solo una receta, es una manera de entender el territorio, el cultivo del arroz y la relación con la marjal y el mar”.

La elaboración del plato ha corrido a cargo del cocinero Paco Rocher, quien ha explicado al público y los profesionales del sector las excelencias de esta receta singular. “La ‘Paella de Cullera’ combina productos del mar y de la tierra con un equilibrio muy nuestro. Aquí el arroz es el auténtico protagonista, tratado con respeto, con técnica y con ingredientes que hablan del entorno inmediato”, ha señalado. Rocher insistía en que se trata de “una paella con identidad propia, innovadora desde la tradición, que refleja perfectamente el carácter de Cullera”.

Por su parte, el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha puesto el acento en la importancia del turismo gastronómico como motor económico y cultural del municipio. “La gastronomía es una de nuestras grandes fortalezas como destino. Apostar por productos de kilómetro cero, por la sostenibilidad y por la excelencia culinaria nos permite diferenciarnos y atraer a un turismo que valora la autenticidad”, ha sañalado. El primer edil ha remarcado además que acciones como la presentada en Fitur “refuerzan la marca Cullera y generan oportunidades para agricultores, cocineros y todo el tejido local”.

Con esta propuesta, Cullera consolida su apuesta por un modelo turístico ligado al sabor, la identidad y el territorio, donde la Paella de Cullera se erige como uno de los principales embajadores de su cocina y de su manera de entender el turismo del futuro.