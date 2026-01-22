Los perros de la dana que no corrieron la misma suerte que Boro

El reencuentro de Boro, el perro que se perdió tras el trágico accidente ferrovario en Adamuz, con su familia se ha convertido en un símbolo de esperanza entre tanta tragedia y dolor. Su propietaria que iba en el tren, junto a su hermana embarazada, denunció públicamente su desapareción en los medios de comunicación. Desde ese momento, las plataformas animales y los voluntarios se volcaron en su búsqueda.

Algunos de los presentes reconocían ayer haberle visto en el lugar, aunque no pudo ser capturado, por lo que dejaron una plataforma con comida y ropa familiar en el lugar para ver si finalmente podían capturarlo. Esta mañana se ha producido el reencuentro tan esperado. Las imágenes han transportado a muchos de los espectadores de la zona cero de la dana a aquellos angustiosos días en los que no pudieron rescatar a sus mascotas. Lamentablemente no todos los animales tuvieron la misma suerte que Boro.

Como informó este diario, una treintena de vecinos de la Ribera han estado buscando de manera activa a sus mascotas desaparecidas durante las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre. Aunque ya han pasado casi 15 meses, sus propietarios han mantendio la esperanza, por lo que siguen compartiendo las imágenes de estos perros y gatos a través de distintas plataformas y redes sociales con el fin de poder reencontrarse.

Según una plataforma de búsqueda de animales perdidos durante la dana, en la que voluntarios y familias notificaron las mascotas encontradas y las características de ellas, un total de 82 perros y gatos desaparecieron durante la riada en la Ribera. Sin embargo, 25 familias tuvieron un final feliz, ya que pudieron reencontrarse con ellos días después de la catástrofe. Tres perros no tuvieron la misma suerte, ya que, como se recoge en esta plataforma, finalmente fueron encontrados sin vida. De ellos, dos fueron encontrados en Algemesí, mientras que el tercero perdió la vida en Montserrat.

Por su parte, 23 animales rescatados seguían este verano buscando un nuevo hogar en el que recibir el amor y el cariño que se merecen tras todo lo vivido. Cabe destacar que a estas mascotas se suman los perros y gatos recogidos por las distintas protectoras y refugios de la comarca, que también buscan una familia con la que ser felices.

Montserrat es el municipio de la comarca que contaba con un mayor número de avisos de desapariciones. De los quince animales desaparecidos, seis ya se han vuelto a reunir con sus familias, mientras que tres fueron rescatados por voluntarios y cinco siguen desaparecidos.

Un total de doce animales se separaron de sus familias en Turís durante aquella trágica jornada. Dos de ellos siguen siendo buscados por sus propietarios, mientras que cinco fueron rescatados y otros cinco ya están en casa.

Alzira y Algemesí registraron nueve avisos de animales perdidos aquel día. En la capital de la Ribera Alta, cuatro siguen desaparecidos, mientras que en Algemesí, epicentro de la catástrofe en la comarca, tres familias siguen buscándoles y otros tres han podido reunirse con sus propietarios. La plataforma también contabiliza nueve desapariciones en Montroi. Del total de avisos, dos siguen en activo, mientras que otro ya se encuentra en casa.

Por su parte los vecinos de Carlet emitieron siete alertas durante los primeros días, de los cuales dos ya han regresado a casa, mientras que en Guadassuar fueron cinco (tres desaparecidos) y en Carcaixent se activaron cuatro alertas (uno ya está en casa). Tres animales desaparecieron el 29 de octubre en Catadau (uno sigue desaparecido) y en Cullera (una alerta activa).