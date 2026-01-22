Los promotores del 'glamping' de lujo en el Marenyet de Cullera prevén iniciar las obras a finales de año

Cullera pretende dar un paso decisivo hacia el turismo del futuro con la presentación en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) de uno de los proyectos más ambiciosos y simbólicos previstos para los próximos años en el municipio. Se trata del Eco.Hotel Glamping, un complejo hotelero de cuatro estrellas con 154 villas que apuesta por la sostenibilidad, la regeneración del territorio y las experiencias vinculadas a la naturaleza y la cultura local, según destacan los promotores, que esperan poder iniciar las obras en el último trimestre de este año con la previsión de hacerlo por fases y tener el proyecto completamente desarrollado en el horizonte de tres años.

El proyecto, impulsado por Cullera Resorts SL y presentado en el marco de Fitur, se ubicará en el Marenyet, al sur de la desembocadura del Xúquer, en un entorno agrícola actualmente en desuso. Los promotores destacan que el objetivo es recuperar el paisaje tradicional, diversificar la oferta turística y generar un impacto positivo a nivel económico, social y ambiental.

Con una capacidad para 528 personas y una inversión estimada de 24 millones de euros, el Eco.Hotel Glamping se consolida como una apuesta estratégica para Cullera, alineada con las nuevas tendencias del turismo regenerativo, el bienestar y la gestión eficiente de los recursos.

Andreu Piqueras, en la presentación del proyecto en Fitur. / Levante-EMV

Barracas bioclimáticas

El complejo estará formado por unidades de alojamiento singulares tipo villa, inspiradas en la arquitectura tradicional valenciana. En total, contará con dos áreas diferenciadas.

La zona ‘Huerta’ dispondrá de 137 barracas bioclimáticas de 45 metros cuadrados, integradas en un paisaje de huerta productiva, jardines, senderos y espacios comunes pensados para el contacto directo con la naturaleza.

La zona ‘Mar’, por su parte, albergará 17 barracas tipo ‘residence’ de 65 metros cuadrados, con áreas comunes dotadas de piscinas, spa y zonas de agua. Todas las unidades contarán con terrazas o porches abiertos al entorno.

Los promotores y representantes del gobierno local, en Fitur. / Levante-EMV

El proyecto contempla una amplia y variada oferta de servicios. Entre ellos, una zona comercial dedicada a productos locales, de kilómetro cero y artesanía; una completa área wellness con piscina indoor natural, hidroterapia, sauna y salas polivalentes para actividades como yoga o meditación; y espacios al aire libre para la práctica deportiva.

La restauración será otro de los pilares del Eco.Hotel Glamping, con un restaurante principal que fusionará innovación y tradición valenciana, degustaciones de productos de proximidad, talleres gastronómicos, mercado agrícola y experiencias de «huerta a la mesa» dentro de una clara apuesta por el agroturismo.

Agua, biodiversidad y educación ambiental

Uno de los elementos más destacados será la gran zona de agua, concebida como un espacio natural con laguna, playa integrada, áreas de baño, juegos acuáticos y zonas de descanso. El diseño paisajístico incluirá también pequeños humedales para fomentar la biodiversidad y recorridos para el paseo y la contemplación.

El proyecto se completará con programas de educación ambiental, conservación de ecosistemas y sensibilización frente al cambio climático, reforzando su vocación como modelo turístico sostenible y regenerativo.

Con esta iniciativa, Cullera se posiciona como referente en un nuevo modelo de desarrollo turístico que mira al futuro sin renunciar a su identidad, su paisaje y su vínculo histórico con la huerta y el mar.