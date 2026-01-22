Rafelguaraf aborda cómo implicar a la juventud en la toma de decisiones a través de un proyecto europeo

El Ayuntamiento de Rafelguaraf ha participado recientemente en el encuentro internacional del proyecto europeo GSECCPUG, celebrado entre el 12 y el 15 de enero en Bulgaria, con sesiones de trabajo desarrolladas a Sofía y Vratsa. Este encuentro ha reunido a entidades y administraciones locales de varios países europeos con el objetivo de reforzar el papel de la juventud en las políticas locales de sostenibilidad, participación y liderazgo verde.

Durante las jornadas de trabajo, las personas participantes han compartido experiencias, buenas prácticas y metodologías vinculadas al empoderamiento juvenil, la transición ecológica y la implicación activa de la juventud en la toma de decisiones a escala local. El programa ha combinado sesiones técnicas, dinámicas participativas y visitas de campo, facilitando un espacio de aprendizaje colectivo y de intercambio entre territorios con realidades diversas.

En el marco del encuentro, la delegación de Rafelguaraf participó también en una reunión de intercambio con Apostol Dyankov, responsable político del Ayuntamiento de Sofía y experto en materia de sostenibilidad, medio ambiente y regeneración climática. Este encuentro permitió conocer de primera mano las políticas y estrategias que se están desarrollando en la capital búlgara en estos ámbitos, así como compartir visiones y retos comunes desde la óptica de la administración local.

La participación de Rafelguaraf en este encuentro se enmarca en la estrategia municipal de proyección europea y de apuesta por la cooperación internacional como herramienta para mejorar las políticas públicas locales, especialmente en ámbitos como la juventud, la sostenibilidad ambiental y la participación ciudadana. Este tipo de iniciativas permiten al municipio conocer experiencias innovadoras desarrolladas en otras ciudades europeas y analizar como pueden adaptarse a la realidad local.

El Ayuntamiento de Rafelguaraf ha valorado muy positivamente la celebración de este encuentro y los resultados obtenidos, que servirán como base para futuras acciones y proyectos europeos, así como para continuar reforzando el compromiso del municipio con los valores europeos, la sostenibilidad y la participación activa de la juventud.