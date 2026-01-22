"Rompieron la cerradura de casa por una gamberrada y la puerta golpeó a mi hija provocándole una contusión en la cara"
Una familia de Sueca denuncia actos vandálicos en su calle, que han puesto en peligro a la menor de 3 años con autismo
Carolina Forte, su pareja y su hija de 3 años con autismo aún continúan con el susto en el cuerpo desde el pasado sábado. Esta familia se encontraba en su vivienda situada en la avenida del Mestre Serrano de Sueca cuando un grupo de jóvenes de entre 13 y 14 años le dieron una patada a la puerta con tanta fuerza que que rompieron la cerradura y esta terminó golpeando a la menor que se encontraba jugando en el interior de la vivienda. "Empieza en una gamberrada que terminó en un susto, ya que la niña tiene su espacio de juego en esa zona", afirma la madre de la menor.
Carolina se desplazó inmediatamente junto a la niña al centro de salud de Sueca para conocer el alcance del golpe. La pequeña ha estado bajo tratamiento médico por una contusión en la cara, como se recoge en el parte médico. "Ahora está bien, pero tenemos miedo y rabia por si se vuelve a repetir", reconoce.
Esta vecina explica que no es la primera vez que un grupo de jóvenes golpea la puerta de su casa mientras ellos se encuentran en su interior desde que se mudaron hace tres años. Sin embargo, en esta ocasión, la gamberrada le ha ocasionado daños físicos a la menor. En sus palabras, "ya nos pasó hace unos siete meses. Llegamos a grabarlo y fuimos a la Policía Local, pero no pudieron hacer nada porque no están identificados". En esta ocasión, han vuelto a acudir a las dependencias policiales, aunque, como ella misma explica, "no hemos conseguido nada porque siguen sin estar identificados".
"Antes de que le hicieran daño a mi hija, ya pasaron y golpearon la puerta. Mi marido salió corriendo para ver si los pillaba, pero no pudo hacer nada. Al rato volvieron a golpear la puerta y fue cuando le golpearon a la niña", recuerda todavía angustiada al rememorar la situación. Carolina acudió a la Policía Local con el parte médico esa misma tarde del sábado, aunque los agentes le pidieron que acudiera el domingo por la mañana para denunciar el caso. "A las ocho de la mañana ya estaba allí y sin haber dormido en toda la noche. Tras dos horas de espera, no puse ninguna denuncia porque me dijeron que no tengo pruebas ni sé los nombres de los menores, por lo que no pueden ir a sus casas y hablar con sus padres. Perdí la mañana y sus actos siguen sin tener consecuencias", lamenta.
La familia vive con "rabia" y, sobre todo, con el temor de que la situación se vuelva a repetir. "Ella es autista y lloraba tras haberse caído al suelo, pero no nos decía qué le pasaba. No sabíamos si había caído por el golpe o por el susto. Ahora está todo el día nerviosa y le cuesta expresarse, por lo que es duro", añade. Tras este episodio, Carolina hace una llamada de auxilio a las instituciones para que controlen este tipo de situaciones vandálicas y, así, evitar que se repitan.
Señala que no es la primera vez que le ocurre no solo a ella sino también a la anterior propietaria de la vivienda. "No sé si le tienen manía a la casa. Aquí vivía una mujer con su pareja y nos dijo que también les pasó", afirma. Ahora esta familia se encuentra en su casa intentando recuperarse de la situación. "Tenemos miedo de que se repita. Al final la paciencia tiene un límite y, sobre todo, cuando ponen en peligro a tu hija", concluye.
