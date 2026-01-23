Una administración de loterías de Carcaixent reparte dos premios de la Bonoloto en cuatro días

La Administración de Loterías número 4 “La Pilota” de Carcaixent ha repartido dos premios de la Bonoloto en la misma semana. Si un boleto sellado en este despacho de loterías lograba en el sorteo del lunes un premio de segunda categoría (cinco números más el complementario), lo que se traducía en algo más de 31.000 euros, el sorteo del jueves dejaba un nuevo agraciado, también de segunda categoría.

En este caso, el afortunado lograba un premio económico superior, en un sorteo en el que tampoco hubo acertantes de primera categoría y sólo tres de segunda, es decir, cinco números más el complementario. El afortunado se llevará en este caso un premio de 65.432.42 euros. Los otros agraciados sellaron sus boletos en las Palmas de Gran Canaria y en Valladolid.

En el caso de Carcaixent, se trata de la misma administración que el pasado mes de septiembre sellaba el único boleto de segunda categoría del sorteo del Euromillón, al que le correspondieon más de 565.000 euros. Previamente, en junio, ya había dado otro premio de algo más de 30.000 euros en un sorteo de la Bonoloto.