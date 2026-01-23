Alzira apuesta por recuperar la categoría de ciudad turística en el año dedicado a Jaume I

El Ayuntamiento de Alzira ha aprovechado su presencia en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur 2026) para presentar, por un lado, su plan estratégico de turismo sostenible y, por otro, el programa de actos diseñado con motivo de “l’Any Jaume I”, que conmemora el 750 aniversario del fallecimiento del monarca.

La delegación encabezada por el alcalde de la ciudad, Alfons Domínguez, y de la que forman parte la concejal de Fiestas, Gemma Alós; y los ediles de Patrimonio y Cultura, Xavier Pérez e Israel Pérez, aprovechó el “stand” de la Comunitat Valenciana para los actos organizados.

Alfons Domínguez y Xavier Pérez, en la presentación de los actos de "l'Any Jaume I". / Levante-EMV

El plan de turismo sostenible presentado en Fitur es un documento que organiza y detalla los recursos turísticos de la ciudad y propone acciones para potenciarlos, “un documento que planifica el futuro de Alzira en este aspecto y que es determinante para recuperar el títuo de ciudad turística”, señalan fuentes municipales. En este sentido, el alcalde ha defendido que la propuesta turística de Alzira es muy interesante “porque supone un motor económico para la ciudad”. “Alzira no solo tiene un patrimonio natural e histórico atractivo, también mucha vida a través de las asociaciones y fiestas que se implementan con actividades organizadas por el ayuntamiento”, ha señalado Alfons Domínguez, antes de enumerar festivales como Art al Carrer, el Nanofest y otros actos que destacan por la alta participación “y que nos convierten en un atractivo para los visitantes”. El alcalde ha abogado por un turismo sostenible “e inteligente, que respete los espacios y a la población local”.

La puesta en el ámbito turístico es doble en Alzira, con la celebración de “l’Any Jaume I”.

Alzira también ha estado representada en Fitur por sus falleras mayores, Lluch Comis y Alba Furió, ataviadas con los vestidos regionales, que despertaron el interés y admiración.

Formaban parte de la delegación municipal junto a los integrantes del gobierno municipal la técnica de turismo, Maika Rubio, representantes de diversas entidades como la Junta Local Fallera, la Semana Santa o los Moros y Cristianos de la Vila, la Coordinadora de Festes de Barri y Partides, y los concejales José Luis Palacios y Bernat Ríos.