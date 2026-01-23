Arrancan las obras del polideportivo de Alginet arrasado por el tornado

Alginet da un paso más en la reconstrucción del municipio tras la trágica dana del pasado 29 de octubre de 2024. Casi quince meses después del paso del tornado, que arrasó algunas infraestructuras municipales al alcanzar picos de hasta 136 kilómetros por hora, las máquinas ya trabajan en la recuperación del polideportivo.

El coste del proyecto, que en un primer momento se estimaba en cerca de seis millones, se eleva hasta los 7 millones de euros y el consistorio prevé que la ejecución se prolongue durante 18 meses, por lo que podría estar finalizado a medidados de 2027. Del total del presupuesto, cerca de 2,5 miilones de euros se destinarán a la reconstrucción de la piscina municipal, ya que es el único municipio de la comarca que todavía no ha podido reabrir esta instalación acuática.

La reconstrucción absorbe cerca del 33 % de los 22 millones de euros recibidos por el Ministerio de Política Territorial para llevar a cabo los trabajos de reconstrucción en cada uno de los municipios afectados por la riada.

Parte del ejecutivo local visitó hace unos días el inicio de estas obras y reconocen que "cada jueves seguiremos de cerca la evolución de esta obra, que garantizará espacios deportivos modernos y seguros para toda la ciudadanía".

Reconstrucción total

Los daños en el complejo deportivo obligan al consistorio a derribar completamente el polideportivo y reconstruirlo desde cero. Las tres piscinas, como ya informó Levante-EMV, presentan el vaso completamente dañado, lo que obliga a rehacerlas desde cero. Además, las fuertes rachas de viento arrancaron la cubierta, las vallas perimetrales, mientras que la inundación dejó inutilizada toda la maquinaria, que estaba instalada bajo el nivel del suelo. Por este motivo, el nuevo diseño se proyecta con una perspectiva antiinundaciones para evitar daños en el caso de que se produzca un episodio similar al de aquella trágica jornada. Concretamente, el consistorio aprovechará la remodelación del espacio para construir la pisicina en altura y, además, elevará la maquinaria, que se encontraba en el sótano, a zonas más altas.