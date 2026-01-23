Buscan a un vecino desaparecido en Carlet hace dos días
José Luís I.G., de 65 años, desapareció el 21 de enero
Alzira
La asociación sin ánimo de lucro SOS Desaparecidos ha emitido un aviso en sus redes sociales y canales de difusión en torno a la desaparición de un hombre de 65 años en Carlet.
José Luís I.G. desapareció el 21 de enero en la localidad. Según la descripción aportada, tiene 65 años, mide 1,60 metros de altura, de complexión delgada, con ojos marrones y calvicie parcial.
La entidad no ha aportado más información en torno a este varón, que fue vista por última vez este miércoles 21 de enero.
La plataforma ha difundido el cartel en los distintos canales con el fin de que cualquier ciudadano que tenga información sobre el varón se ponga en contacto con el fin de encontrarlo lo más rápido posible.
Suscríbete para seguir leyendo
- Se amparan en la tradición de que la fallera mayor debe ser mujer, cuando ellas también pueden ser presidentas
- El temporal ya anega el paseo marítimo del Perelló y obliga a extremar la precaución
- Cultura iniciará tras el verano la rehabilitación de la Torre dels Coloms en la Murta
- El Gobierno duplicará la capacidad del Magro a su paso por Algemesí para evitar inundaciones
- El aviso de un corredor de montaña permite localizar a la joven de Alzira desaparecida en Favara
- Espectacular redada en el Raval de Cullera contra los enganches ilegales a la red que provocan apagones
- El plan para regularizar la vieja Gavarda abre la puerta a nuevas casas tras 40 años
- Desalojan un camping en El Perelló tras un incendio