Buscan a un vecino desaparecido en Carlet hace dos días

La asociación sin ánimo de lucro SOS Desaparecidos ha emitido un aviso en sus redes sociales y canales de difusión en torno a la desaparición de un hombre de 65 años en Carlet.

José Luís I.G. desapareció el 21 de enero en la localidad. Según la descripción aportada, tiene 65 años, mide 1,60 metros de altura, de complexión delgada, con ojos marrones y calvicie parcial.

La entidad no ha aportado más información en torno a este varón, que fue vista por última vez este miércoles 21 de enero.

La plataforma ha difundido el cartel en los distintos canales con el fin de que cualquier ciudadano que tenga información sobre el varón se ponga en contacto con el fin de encontrarlo lo más rápido posible.