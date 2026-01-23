Corbera cierra sus fiestas patronales con la procesión en honor a los Sants Vicents
Ambas figuras comparten uno de los actos tradicionales más emblemáticos
Las fiestas patronales de Corbera han llegado a su fin. La solemne procesión en honor a los Sants Vicents cerró, la noche del jueves, el calendario de actos que la localidad dedica cada mes de enero a sus patrones: Sant Vicent Màrtir y Sant Vicent Ferrer.
La novena a ambos santos, cantada por el coro parroquial, abrió el tradicional ciclo festivo el 10 de enero. Los actos tuvieron continuidad el pasado fin de semana, en el que se programaron actividades musicales y talleres infantiles.
Aunque fueron el miércoles y el jueves de esta semana los que concentraron los actos principales, con una jornada dedicada a cada una de las figuras religiosas. El disparo de salvas, los pasacalles junto al Ateneu Musical La Lira de Corbera, las misas o la Nit d'Albaes marcaron la agenda festiva.
El colofón llegó en la tarde del viernes. Los vecinos se volcaron, como es costumbre, en una emblemática procesión en la que las imágenes de ambos santos comparten recorrido. Además de La Lira, la Colla de Tabal i Dolçaina Sant Roc participó en el desfile religioso, que abrió.
Con la llegada de Sant Vicent Ferrer y Sant Vicent Màrtir a la plaza Major, un disparo de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia alzireña Crespo puso el punto final a las fiestas patronales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Se amparan en la tradición de que la fallera mayor debe ser mujer, cuando ellas también pueden ser presidentas
- El temporal ya anega el paseo marítimo del Perelló y obliga a extremar la precaución
- Cultura iniciará tras el verano la rehabilitación de la Torre dels Coloms en la Murta
- El Gobierno duplicará la capacidad del Magro a su paso por Algemesí para evitar inundaciones
- El aviso de un corredor de montaña permite localizar a la joven de Alzira desaparecida en Favara
- Espectacular redada en el Raval de Cullera contra los enganches ilegales a la red que provocan apagones
- El plan para regularizar la vieja Gavarda abre la puerta a nuevas casas tras 40 años
- Desalojan un camping en El Perelló tras un incendio