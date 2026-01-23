Corbera cierra sus fiestas patronales con la procesión en honor a los Sants Vicents

Las fiestas patronales de Corbera han llegado a su fin. La solemne procesión en honor a los Sants Vicents cerró, la noche del jueves, el calendario de actos que la localidad dedica cada mes de enero a sus patrones: Sant Vicent Màrtir y Sant Vicent Ferrer.

La novena a ambos santos, cantada por el coro parroquial, abrió el tradicional ciclo festivo el 10 de enero. Los actos tuvieron continuidad el pasado fin de semana, en el que se programaron actividades musicales y talleres infantiles.

Un castillo de fuegos artificiales cerró las fiestas. / Levante-EMV

Aunque fueron el miércoles y el jueves de esta semana los que concentraron los actos principales, con una jornada dedicada a cada una de las figuras religiosas. El disparo de salvas, los pasacalles junto al Ateneu Musical La Lira de Corbera, las misas o la Nit d'Albaes marcaron la agenda festiva.

El colofón llegó en la tarde del viernes. Los vecinos se volcaron, como es costumbre, en una emblemática procesión en la que las imágenes de ambos santos comparten recorrido. Además de La Lira, la Colla de Tabal i Dolçaina Sant Roc participó en el desfile religioso, que abrió.

Con la llegada de Sant Vicent Ferrer y Sant Vicent Màrtir a la plaza Major, un disparo de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia alzireña Crespo puso el punto final a las fiestas patronales.