Cullera Beach Pride celebra cinco años de orgullo y diversidad

Cullera tendrá de nuevo su festival del orgullo: el Cullera Beach Pride 2026. Una cita que este año celebrará su quinto aniversario cargado de música, cultura, ocio, gastronomía, deporte y reivindicación en un ambiente plenamente abierto, respetuoso, acogedor y festivo.

El escenario de FITUR LGTB+ ha vuelto a ser el espacio elegido para dar a conocer esta edición tan especial, que servirá no solo para celebrar la diversidad, sino también para hacer balance de cinco años de crecimiento, visibilidad y compromiso con los derechos del colectivo LGTBIQ+, hasta el punto de consolidarse como uno de los eventos principales LGTBIQ+ de la Comunitat Valenciana durante las celebraciones del orgullo.

En solo cinco ediciones, el Cullera Beach Pride se ha convertido en un referente del turismo diverso e inclusivo, atrayendo visitantes tanto del colectivo LGTBIQ+ como de todas aquellas personas que buscan un ambiente abierto, respetuoso y festivo, con una programación que combina música, cultura, ocio, deporte y reivindicación social.

Durante la presentación el alcalde de la ciudad, Jordi Mayor, ha revelado las fechas de este 5º aniversario que serán los días 12 y 13 de junio y ha avanzado que pronto sabremos quiénes son los artistas y la programación completa del cartel. El acto también ha contado con la participación de la concejala de Turismo, Débora Marí, y el concejal de Diversidad, Àlex Morales, que han destacado la importancia del festival en la estrategia turística y social del municipio.

El alcalde ha subrayado que «el Cullera Beach Pride es mucho más que un festival; es una declaración de valores. Cullera es un municipio abierto, inclusivo y tolerante, donde todas las personas pueden sentirse libres y seguras, quieras a quien quieras». En esta línea, Mayor ha concretado que «celebramos ya cinco años convirtiendo Cullera en un destino de orgullo, de vida y de diversidad».

Por su parte, el concejal de Diversidad ha señalado que este quinto aniversario «es el reflejo del trabajo constante para construir un evnento que combina fiesta y reivindicación, pero también visibilidad, convivencia y respeto». Morales ha destacado que el Cullera Beach Pride «continúa creciendo año tras año sin perder su esencia transformadora».