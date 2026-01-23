Un fallo en el sistema de alarmas obliga a desalojar el centro de salud de Cullera

Los pacientes que se encontraban esta mañana en el Centro de Salud Integral de Cullera se han llevado un gran susto tras ser desalojados.

Un fallo eléctrico en el sistema de alarmas ha activado rápidamente los protocolos del edificio, entre los que se encuentra el desalojo de las personas que se situaban en el interior.

El dispostivio ha contado con la presencia del Consorcio Provincial de Bomberos, Policía Local y Guardia Civil, que han evaluado el interior, aunque no han detectado ninguna incidencia.

El ayuntamiento señala que la zona ha estado segura en todo momento y los protocolos de seguridad y emergencias han funcionado correctamente.

Noticias relacionadas

Tras la inspección, el centro ha recuperado su actividad.