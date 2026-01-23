Guadassuar apura los últimos días del Porrat de Sant Vicent
La feria encara su último fin de semana tras la celebración de los actos más tradicionales dedicados al patrón
Guadassuar encara la recta final del Porrat de Sant Vicent. La feria en honor al patrón de la localidad cerrará sus puertas el domingo tras dos semanas de actos festivos, entre la tradición y las propuestas que se han sumado a los últimos años y que han tenido continuidad debido al éxito popular del que ya gozan.
Desde la presentación de los festeros de Sant Vicent y las festeras de la Divina Aurora, el pasado 10 de enero, Guadassuar se halla inmersa en una celebración que tiene como días grandes los compuestos entre el 21 y el 23 de este mes, en los que se celebran algunos de los actos más representativos: la Repartició de la Carn, la fiesta en honor al patrón y el día de la Divina Aurora, que se conmemora este viernes.
El origen del Porrat de Guadassuar se pierde en la historia. Aunque existen referencias documentales que ya hablan de la festividad en el año 1716, no es descartable que la tradición sea anterior, ya que Sant Vicent Màrtir es el titular parroquial desde 1340.
Jornada gastronómica
En la actualidad, se mantiene vivo aquel espíritu, con una feria y mercado que crece alrededor del templo y se expande hasta la Gran Vía, donde se instalan las atracciones. Aunque el ayuntamiento también ha incorporado otras actividades al calendario para complementar la agenda festiva, como el concurso de pintura rápida (que este año ha alcanzado su decimocuarta edición) o el certamen gastronómico dedicado al arroz surgido hace tres años.
Música, tradición y cultura han llenado las calles de Guadassuar, como también los miles de vecinos y visitantes que ya han disfrutado de sus encantos, y lo seguirán haciendo durante el fin de semana. El sábado y el domingo serán los últimos días para disfrutar de la feria, con animación variada, desde danza hasta teatro de marionetas o actuaciones musicales acompañarán a las atracciones y los puestos del mercado.
