La jueza cita en julio al concejal de Alzira denunciado por acoso para que declare como investigado

La magistrada del juzgado de Alzira que instruye la causa por un presunto caso de acoso a raíz de la denuncia de la concejal Mar Chordá contra el segundo teniente de alcalde y portavoz de UCIN en el ayuntamiento, Enrique Montalvá, ha dictado un calendario de diligencias que prorroga la instrucción hasta el próximo mes de julio, cuando Montalvá deberá declarar como investigado. La titular del juzgado número 4 del Tribunal de Instancia de Alzira reactivó este procedimiento a finales de diciembre a raíz de los recursos formalizados por la propia denunciante y el Ministerio Fiscal contra el auto de sobreseimiento provisional dictado un año antes. Chordá, en ese interín, también realizó una ampliación de la denuncia en la que introdujo nuevos comentarios machistas y con connotaciones sexuales que atribuye a Montalvá. El recurso del Ministerio Público apunta que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de vejaciones.

La magistrada ha fijado fecha para tomar declaración a todos los testigos propuestos por Mar Chordá. Con todo, el calendario se iniciará el próximo 26 de febrero, fecha en la que ha sido citada la denunciante. Posteriormente, entre los meses de marzo y junio, la jueza tomará declaración a 13 testigos con el fin de esclarecer los hechos ocurridos en el entorno del ayuntamiento. El calendario de diligencias culminará el 2 de julio con la declaración en sede judicial del investigado, Enrique Montalvà.

La ampliación de la denuncia de Chordá contra Montalvá incluye comentarios relativos a su indumentaria con expresiones como “com vens tan curta a l’ajuntament, tan curta i tan fresca”, alude a miradas libinidosas y otros comentarios como “tapat un poc que se me’n van els ulls” o “que siga la última vegada que ves tan curta que se me’n van els ulls i no m’he pogut concentrar”. También otras relativa a su escote. Montalvá ha negado haber realizado estos comentarios. Chordá ha manifestado que la situación vivida tuvo consecuencias directas en su salud.

La diputada provincial de Igualdad, Natàlia Enguix, y su formación, Ens Uneix, han mostrado su apoyo a Chordá y han pedido públicamente la destitución de Montalvá, que gobierna en Alzira en coalición con Compromís y PSOE. El alcalde de la ciudad, Alfons Domínguez, y la portavoz del PSPV, Gemma Alós, comparecieron junto a Montalvá para mostrar su respaldo al edil de UCIN, que también cuenta con el apoyo de esta formación municipalista.

El tripartito ha enmarcado esta denuncia en una maniobra política para desestabilizar al gobierno alzireño, detrás de la cual sitúan a Ens Uneix. Asimismo, ha apelado a la presunción de inocencia para mantener en el cargo a Montalvá. Su continuidad permite al equipo de gobierno mantener la mayoría absoluta.

Mar Chordá, por su parte, ha criticado al gobierno que fuera expulsada del gobierno tras informar de estos hechos -una situación que tanto Domínguez como Alós niegan-, mientras que el concejal investigado ha sido reforzado ya que con la remodelación del gobierno asumió el área de Seguridad Ciudadana.