Llombai abre hoy la puerta a la época de los Borja con su pujante mercado renacentista

El frío invernal nunca es excusa. El Mercado Renacentista de los Borja regresa a Llombai este fin de semana y abre sus puertas a las decenas de miles de personas que, previsiblemente, visitarán una de las ferias más pujantes del territorio valenciano. Su éxito es rotundo y su crecimiento, continuo. Este año, ganará nuevos espacios ante la elevada demanda de expositores y artesanos.

Entre este viernes y el domingo, el pequeño municipio de la Ribera Alta, en el que viven algo menos de tres mil habitantes, atraerá a un público que, en sus orígenes, provenía mayoritariamente de la comarca. En la actualidad, recibe visitantes de diferentes localizaciones valencianas.

Una de las claves de su éxito radica en el siempre complejo equilibrio entre la tradición y la innovación. "Organizar una feria de este tipo no es sencillo", admite el alcalde, Ramón Gómez, que añade: "Es innegociable que es un mercado renacentista y está dedicado a la figura de los Borja, por ello nos esforzamos mucho para que el atrezzo y los vestuarios se parezcan a los de la época, pero intentamos introducir nuevos elementos porque siempre tenemos en mente mejorar y seguir creciendo".

Un gran valor

Ante la elevada demanda de expositores, que rondan ya los 170, el ayuntamiento ha ampliado el espacio que dedica a la feria hasta las calles del Pou, Sant Antoni y del Roll. "Las modas pasan, pero el Mercado Renacentista de los Borja no. Estamos muy contentos con la acogida que tiene, con el interés que despierta entre los artesanos y con la repercusión que tiene para el comercio y la restauración local. Sabemos que, para algunos, puede resultar molesto, porque abarca una gran parte del pueblo, pero es un gran valor para nosotros. En definitiva, es un evento que pasea el nombre de Llombai por todas partes", comenta el alcalde.

Además de los expositores, el mercado cuenta con una completa programación de actividades y espectáculos para todos los públicos que hará regresar a vecinos y visitantes al pasado histórico de esta localidad del Marquesat. La ambientación, cuidada al detalle, incluye pasacalles, teatro de calle, música itinerante, juegos infantiles, cetrería y talleres de oficios, además de una zona gastronómica con tabernas renacentistas.

La magia del Renacimiento se respira durante estas jornadas en cada rincón de Llombai, donde los visitantes podrán pasear entre tenderetes llenos de productos artesanos, disfrutar de la animación continua en la calle y sumergirse en un ambiente histórico que mezcla tradición, cultura y diversión familiar. Es, además, un viaje en el tiempo, pues sus diversas recreaciones permiten vivir de primera mano la historia de los Borja, una de las familias más influyentes de la época, y la baronía de Llombai, que posteriormente se ganó el título de marquesado.

Concursos

Exhibiciones de combates, torneos de justas a caballo, abanderados italianos, campamento renacentista, explicaciones sobre armas y vida de campo, juegos infantiles, atracciones ecológicas y espectáculos itinerantes y estáticos son algunos de sus muchos atractivos. A ello se suma un concurso de fotografía para premiar las mejores imágenes tomadas durante las recreaciones o el mercado, otro de pintura infantil, un concurso de vestuario renacentista, también se premiará a la mejor tapa renacentista, además de un concurso de balcones y otro de escaparates.

El Mercado Renacentista de los Borja abre sus puertas ya el viernes, aunque la inauguración oficial tiene lugar el sábado. A falta de confirmación, la localidad recibirá la visita de numerosos alcaldes de la comarca y del diputado de Cultura, Paco Teruel.