Óscar Casas y Ana Mena estrenan en cines la película rodada en el circuito de Guadassuar

"Ídolos", la película protagonizada por Ana Mena y Óscar Casas, la pareja de moda, llega hoy a los cines. Y lo hace con la presencia de un escenario muy especial: uno de los enclaves de la Ribera más reconocido entre los pilotos. El Aspar Circuit, situado en Guadassuar, es uno de los circuitos que forma parte de esta ficción.

La producción, basada en una historia original de Jordi Gasull y coescrita junto a Inma Cánovas y Ricky Roxburgh, cuenta la historia de Edu (Óscar Casas), un joven piloto de motos al que Eli, jefe del equipo de Aspar Team en Moto2 -la escudería fundada en 1992 por el expiloto alzireño y cuatro veces campeón del mundo Jorge Martínez "Aspar"- le ofrece la oportunidad de dedicarse a este deporte con la condición de que su padre (Claudio Santamaria) le entrene. Por ello, los colores del equipo estarán muy presentes a lo largo de todo el largometraje. Edu, a pesar de que odia a su padre por haberle abandonado, acepta la propuesta, ya que es consciente de que solo con su ayuda podrá triunfar en el mundo del motociclismo. Entre las condiciones que le impone su padre destaca el entrenamiento duro y dejar a un lado el amor. Sin embargo, en ese momento, aparece Luna (Ana Mena) y todo cambia.

El Aspar Team se ha convertido en uno de los protagonistas de esta primera producción cinematográfica basada en Moto GP, que se rodó en 2024. A lo largo de las diez semanas de rodaje, no solo ha tenido protagonismo el propio box del equipo o las instalaciones del Aspar Circuit, sino que también se ha grabado en otros enclaves como el Circuito de las Américas (Estados Unidos), Misano (Italia), Motegi (Japón) y los cuatro trazados españoles, el Circuit de Barcelona-Catalunya, el Circuito de Jerez – Ángel Nieto, el Circuit Ricardo Tormo y MotorLand Aragón.

Ana Mena y Óscar Casas, en una escena de la película. / Manolo Pavón

Las calles de València también han contado con la presencia de Ana Mena y Óscar Casas. Durante el mes de octubre de 2024, la calle Pla de la Saïdia y el barrio de l'Eixample se convirtieron en un plató de cine.

Algunas escenas, como explicó el protagonista durante su entrevista en "El Hormiguero", han sido grabadas con los propios pilotos y miembros del Mundial. Algunos de ellos también participan en algunas conversaciones, como es el caso de Marc Márquez o Jorge Martínez "Aspar". El propio "Aspar", en una entrevista realizada durante la "premiere" de la película y que fue compartida por el Aspar Team a través de su Instagram, mostraba su "orgullo y emoción". "Tengo muchísima emoción, alegría y un orgullo enorme de que el universo Aspar esté vinculado a 'Ídolos'. Estoy muy feliz de que aparezcan la escuela de mecánicos, la escuela de pilotos, el circuito...", reconocía el expiloto, que añadía que "de alguna manera podría estar basada en hechos reales".

El alzireño, que participó por primera vez en una carrera de moticicletas hace 47 años, también ha lanzado un vídeo a través de redes sociales en el que anima al público a acudir a los cines para ver este estreno. "Es una película súper divertida, con un piloto que tiene mucho talento y con un gran campeón. No os la perdáis porque es una pasada", insiste.

El circuito de Guadassuar no solo ha acogido parte del rodaje de esta película, sino que durante los últimos días Marc Márquez también ha disfrutado de estas instalaciones. El piloto volvió a rodar sobre el asfalto casi cien días después de la lesión que sufrió en el Gran Premio de Indonesia. El nueve veces campeón del Mundo eligió este circuito para llevar a cabo dos jornadas de intensos entrenamientos privados.

Marc Márquez durante un entrenamiento en el Aspar Circuit. / Levante-EMV

Como explicaron fuentes del Aspar Circuit en un comunicado, Márquez rodó con su Ducati Panigale V2S y contó con la supervisión directa de Davide Tardozzi, Team Manager del Ducati Lenovo, quien ha acompañado al “93” en su regreso a la pista. Márquez agradecía este entrenamiento con un breve mensaje en su perfil: "¡Primer paseo de 2026! De vuelta en la moto y recuperando la sensación". El circuito le respondía con "de vuelta al juego... y de vuelta en casa".

También estuvieron presentes en el circuito otros pilotos de primer nivel, entre los que se destacan su hermano Álex Márquez, así como Maverick Viñales, Fermín Aldeguer, Michele Pirro, David Alonso, Dani Holgado, Iván Ortolà, Máximo Quiles, Tony Arbolino o Ángel Piqueras.

Estreno en los cines MN4

Ana Mena y Óscar Casas presentarán esta tarde la película en los cines MN4, que reabrieron el pasado 21 de junio -casi ocho meses después de la dana- tras rehabilitar sus instalaciones afectadas por la trágica riada del pasado 29 de octubre de 2024.

El actor Santiago Segura inauguró las instalaciones con el preestreno de "Padre no hay más que uno 5" y, desde ese momento, ha acogido a miles de espectadores que no han querido perderse los últimos estrenos.