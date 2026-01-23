La Ribera marca un récord de empleo tras el mayor repunte de altas en una década

La Ribera cerró 2025 con el mayor incremento del empleo registrado en la comarca en más de una década. El número de trabajadores activos creció un 5,5% con respecto a 2024 hasta alcanzar una cifra récord: 133.660 afiliados a la Seguridad Social. El dato más elevado de la serie histórica.

Según revela el último informe elaborado por el Institut Valencià d'Estadística, la Ribera cerró el pasado año con 133.660 empleados tras registrar un importante crecimiento durante el último trimestre. En esa época, las campañas agrícolas de cítricos y caqui demuestran su impacto en el mercado laboral de la comarca y elevan la afiliación. Solo entre septiembre y diciembre, se generaron 8.596 puestos de trabajo.

Evolución anual

El año 2025 comenzó en la Ribera con 126.668 trabajadores, cifra que descendió ligeramente durante los primeros meses. En marzo, la reducción fue mínima, pues se registraron 126.114. Sin embargo, a las puertas del verano, en junio, el dato disminuyó hasta los 124.367 empleos. La tendencia se repite una y otra vez: de cara a los meses finales, con la recolección de las cosechas y el trabajo en almacenes y cooperativas, la maquinaria del empleo se engrasa y alcanza los mejores datos. En septiembre, la cifra creció hasta los 125.064 y lo volvió a hacer al cierre de diciembre, con los mencionados 133.660.

Esto supone haber crecido, en solo un año, un 5,5%. No se registraba un incremento de tal magnitud en más de una década (la serie histórica comienza en 2012). El mejor dato hasta el pasado 2025 se dio en 2016. Aquel ejercicio se cerró con un aumento del número de trabajadores del 5,3% en un contento de expansión económica tras haberse superado los peores años de la crisis financiera de 2008, que lastró el mercado laboral hasta mediados de la pasada década.

Comparativa autonómica

El dato representa para la Ribera, igualmente, encadenar tres años consecutivos de crecimiento del mercado laboral. Mientras que 2022 se cerró con un retroceso del 1,3%, los sucesivos se saldaron al alza: en 2023 el empleo creció un 3,7%; en 2024, un 2,1% y en 2025, un 5,5%. Entre 2022 y 2025, la comarca ha generado alrededor de catorce mil nuevos empleos.

El informe ofrece, además, una comparativa a nivel autonómico. Esta sitúa a la Ribera Alta entre las cinco comarcas valencianas en las que el empleo ha experimentado un mayor crecimiento durante el último año, con un incremento del 5,7%. Se ha visto superada por el Camp de Morverdre (6,8%), l'Alt Millars (6,6%), la Foia de Bunyol (6,5%) y l'Horta Sud (6%). En cambio, la Ribera Baixa se encuentra entre las comarcas con un menor crecimiento (1,2%).

Noticias relacionadas

El conjunto de estas cifras se entiende también desde el crecimiento demográfico que ha experimentado la comarca en los últimos años. Como ya informó en su momento Levante-EMV, la Ribera ha ganado alrededor de veinte mil nuevos habitantes en el último lustro. A mayor oferta de empleo, más personas optan por cambiar su residencia. Y a mayor número de habitantes, crece también la demanda de servicios y la posibilidad de crear empresas para cubrirlos. Una rueda que no para de girar.