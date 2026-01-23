Sueca busca en Fitur sedes para las semifinales del concurso internacional de paella

Sueca renueva su cita con la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que acoge Madrid hasta el próximo domingo. Uno de los platos fuertes de la presencia del municipio en este escaparate mundial ha sido, como no podía ser de otra manera, la promoción de su Concurs Internacional de Paella Valenciana que, en 2026, cumplirá 65 ediciones afianzando su liderazgo como uno de los certámenes gastronómicos más importantes de cuantos se celebran en todo el mundo.

El alcalde de Sueca, Julián Sáez; la concejal de Turismo y responsable del concurso, Teresa Ribes; el concejal de Fiestas, Alfredo Planells; el director del Concurs, Tony Landete; y el coordinador gastronómico, Adolfo Cuquerella; y las falleras mayores de Sueca, Isabel Fernández del Moral y Zoe Beltrán; han acudido a Fitur para promocionar, además de las excelencias de la gastronomía del municipio, sino también su cultura, fiestas, tradiciones y paisajes naturales, entre otros muchos atractivos.

Para el alcalde, Julián Sáez, la presencia del municipio, y del concurso, en Fitur “es fundamental para mostrar al visitante las excelencias de nuestro certamen, único en el mundo, tan apreciado por los y las profesionales de los cinco continentes. La presencia en esta feria nos permite también comprobar el interés que despierta en otros municipios convertirse en sede de las semifinales autonómicas y nacionales, las cuales servirán para seleccionar a los y las concursantes de la gran final, que se celebrará en Sueca el 13 de septiembre”. Por su parte, la concejal Teresa Ribes ha reafirmado la buena salud del concurso, “que cumple 65 ediciones y está mejor que nunca. Para nosotros, resulta muy gratificante comprobar el cariño con que es recibido por parte de los visitantes y profesionales como referente de la auténtica paella valenciana, una receta, la de Sueca, que debemos cuidar y proteger. Y qué mejor manera de hacerlo que con nuestro certamen en su mejor momento después de tantas décadas de historia”.

Showcooking

En cuanto al showcooking ofrecido por el Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, a cargo de su director, Tony Landete, y el coordinador gastronómico, Adolfo Cuquerella, ha quedado patente, una vez más, el gran interés que despierta esta demostración entre los visitantes, interesados en conocer cómo se cocina la auténtica paella valenciana siguiendo la receta del certamen suecano. Precisamente, la paella valenciana del concurso ha sido elegida este año por la Diputación de Valencia para formar parte, como plato principal, del menú ofrecido a las autoridades que han visitado Fitur. Cuquerella ha sido el encargado de su elaboración y ha recibido las felicitaciones de los comensales por la excelencia del resultado.