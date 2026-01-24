Los ingresos por obras repuntan en Alzira un 40 % y superan el millón de euros 17 años después

La recaudación del Ayuntamiento de Alzira derivada del Impuesto de Obras y Construcciones (ICIO) y de las tasas urbanísticas creció más de un 40 % en 2025 y volvió a superar el millón de euros (1.099.932 €) 17 años después, ya que hay que remontarse al año 2008 para encontrar una cifra superior, a las puertas del pinchazo de la burbuja inmobiliaria que provocó un parón casi total en el sector. El ICIO representa la mayor parte de ese importe con 738.788,40 euros, lo que supone un aumento del 43,5 % respecto del año anterior (514.607,48 euros) y de casi el 48 % sobre los 500.000 euros que se habían contemplado en el presupuesto municipal de 2025 como estimación.

Evolución de los ingresos del Ayuntamiento de Alzira en concepto de ICIO junto a la previsión realizada en el presupuesto. / Levante-EMV

También aumentan los ingresos por el pago de tasas urbanísticas. La concejalía de Hacienda cerró el ejercicio con un acumulado de 361.144,46 euros, lo que supone un aumento de casi el 37 % respecto del año anterior (263.654,49 €) y de un 20 % sobre la previsión plasmada en el presupuesto (300.000 €).

Una grúa en las instalaciones de ICFC, en una imagen de ayer. / Pascual Fandos

El concejal de Urbanismo y Hacienda, Andrés Gomis, ha destacado que este notable aumento de los ingresos en concepto de ICIO puede tener su explicación en algunas inversiones realizadas por grandes empresas -el grupo Ferrero, actual propietario de la Ice Cream Factory Comaker, ha decidido realizar una apuesta firme por la planta de helados de Alzira, pero también la multinacional Amcor realizó el año pasado inversiones importantes en la fábrica del polígono ubicado junto a la CV-50-, si bien señala que el repunte de ingresos no responde a una inversión concreta, sino a una tendencia «ya que todas las cifras apuntan en la misma dirección. Se dinamiza la construcción vinculada a la industria y a la vivienda, pero se ve una mayor actividad en licencias de todo tipo», comenta.

Un 11 % más de licencias

El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Alzira tramitó en 2025 un total de 1.226 expedientes relacionados con obras, lo que representa un aumento del 11,5 % respecto del año anterior, aunque una cifra algo inferior a la registrada en 2023, cuando se contabilizaron 1.273. El grueso de estos expedientes corresponde a la denominada declaraciónresponsable (952), el equivalente a una licencia de obra menor, una notificación que se utiliza en actuaciones que no superen los 6.000 euros y por la que se abona una tasa de 50 euros. No obstante, destaca el aumento de las licencias urbanísticas de nueva edificación o ampliación, que prácticamente se duplican respecto del año anterior al pasar de 33 a 62.

«Las grandes inversiones que se están realizando corresponden al sector industrial, pero también hay nuevas activades de servicios y terciarias y un mayor movimiento en el sector residencial. La industria ha tenido un impulso importante desde la pandemia, estamos creciendo desde el punto de vista económico y estamos en un momento muy dinámico», incide Gomis. Los ingresos por obras ya habían aumentado un 15 % el año anterior.